В Башкортостане запущена «Бумажная перезагрузка»

Акция проходит в рамках поддержки федерального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» национального проекта «Экология», согласно которому к 2024 году на переработку должно направляться не менее 30% твердых коммунальных отходов. Макулатура, будучи ценным для переработки сырьем, занимает сегодня определенную часть в общем потоке ТКО.

Организатором акции выступил экологический клуб факультета природопользования и строительства «Зеленый щит» при поддержке Минэкологии РБ, Ассоциации «Зеленые вузы России», экопроекта «Зеленая Башкирия» и экспозиционного комплекса «Россия – моя история».

По словам организаторов, студенты не только могли удивить друг друга количеством принесенной бумаги, но и принять участие в увлекательной тематической викторине под руководством председателя некоммерческой организации «Зеленая Башкирия» Максима Некрасова.

По итогам акции были определены победители, собравшие наибольшее количество макулатуры:

I место – группа Э-101 энергетического факультета (213.9 кг);

II место – группа ЭТК-101 механического факультета (84.5 кг);

III место – группа Г-201 факультета агротехнологий и лесного хозяйства (77.2 кг).

Финалистам вручили сертификаты на 10, 5 и 3 посещения столовой, предоставленные Профкомом студентов и аспирантов, а главной наградой стали билеты в мультимедийный парк «Россия – моя история» на ВДНХ-ЭКСПО. Всем участникам акции достались фирменные футболки, кепки, блокноты и кружки БашГАУ.

- Внедрение раздельного сбора отходов в университете позволит студентам лучше усвоить важнейшие навыки и экопривычки, необходимые для повседневной жизни, а также научиться разделять отходы и видеть в них не обычный мусор, а сырье для переработки, - отметили в пресс-службе Минэкологии РБ. - Жители республики могут подключиться к важному делу снижения нагрузки на полигоны отходов и вторичного использования отработанных материалов.

Сбор макулатуры продолжится до 28 февраля включительно. Ждем всех желающих сделать вклад в экологию республики по адресу: ул. 8 Марта, 17 (фойе второго корпуса вуза).