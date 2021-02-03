В 2021 году в программу дорожных работ по нацпроекту включено более 4 тысяч объектов

Несмотря на все сложности, вызванные пандемией, темпы дорожных работ не снижаются. На развитие дорог в российских субъектах выделяются беспрецедентные средства. В ближайшие три года на ремонт, реконструкцию и строительство автомобильных дорог регионам будет направлено более 172,3 млрд рублей. Федеральное финансирование позволит субъектам создать современную и качественную дорожную инфраструктуру, а также внедрить интеллектуальные транспортные системы, которые помогут автоматизировать процессы управления трафиком и снизить количество дорожно-транспортных происшествий.

Так, в 2021 году по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» запланированы работы более чем на 4 тыс. объектов. В регионах-участниках нацпроекта сейчас идет этап контрактации. На сегодняшний день заключено уже 62,88 % контрактов на участки строительства, реконструкции и ремонта 2021 года. Раннее заключение договоров с подрядчиками имеет большое значение для подрядных организаций. Оно позволяет заранее спланировать объем работ, вовремя организовать закупку необходимых материалов и завершить все подготовительные мероприятия до начала дорожного сезона.

Большое внимание уделяется реализации капиталоемких мероприятий в регионах. В этом году дорожники и мостостроители планируют завершить строительство и реконструкцию порядка 40 объектов, в число которых входят обходы городов, новые магистрали и улицы, участки региональных трасс, искусственные сооружения.

Согласно новой редакции паспорта нацпроекта, по итогам 2021 года планируется довести долю дорожной сети городских агломераций, находящейся в нормативном состоянии, до 73 %, а долю автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения в нормативном состоянии — до 45,8 %.

Также большое значение в рамках нацпроекта будет уделено обновлению пассажирского транспорта в городских агломерациях. В 2021 году более 400 новых автобусов и троллейбусов поступят в 13 городов: Воронеж, Екатеринбург, Иваново, Казань, Кемерово, Красноярск, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Пермь, Самару, Саратов и Череповец. Подвижной состав обновят с помощью лизинга от ПАО «ГТЛК» с 60-процентной скидкой. На эти цели предусмотрено 3,5 млрд руб. из федерального бюджета.