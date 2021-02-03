С 2021 года выросли размеры материнского капитала для семей с детьми

Для семей, которые сначала получили капитал на первого ребенка, а затем родили или усыновили еще одного ребенка, объем государственной поддержки дополнительно увеличивается на 155 тыс. 550 рублей.

Сертификат в размере 639 431,83 руб. будет выдан семье, у которой ранее право на метринский капитал не возникало, а второй, третий ребенок или последующие дети родились после 1 января 2020 года. Для владельцев сертификата, которые уже распорядились частью средств, размер оставшейся части суммы материнского капитала так же увеличивается с учетом темпов роста инфляции на 3,7%. Остаток суммы можно уточнить в Личном кабинете на сайте ПФР или заказать справку в любой клиентский службе Пенсионного фонда независимо от места жительства.

C апреля 2020 года сертификат на материнский (семейный) капитал оформляется беззаявительно в проактивном режиме, то есть автоматически приходит в Личный кабинет мамы на портале госуслуг.

По словам управляющего Отделением ПФР по Республике Башкортостан Фоата Хантимерова, с начала действия закона о государственной поддержке семей, имеющих детей, в Республике Башкортостан выдано более 352 тысяч сертификатов, из них 15969 семей получили сертификат в беззаявительном (поактивном) порядке. 68% семей полностью распорядились средствами МСК на общую сумму свыше 114 млрд рублей. На финансирование выплат по материнскому капиталу в 2020 году направлено более10,7 млрд рублей.