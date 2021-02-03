Путин заявил, что учительский труд вызывает особое уважение

"Учительский труд благородный, творческий, нелегкий, вне всякого сомнения, очень ответственный, всегда вызывает особое уважение. В нашей стране так было всегда", - заявил он в ходе встречи с лауреатами конкурса "Учитель года России - 2020".

Путин добавил, что именно от школьного учителя, наставника во многом зависит, кем вырастет человек, каким он станет. Учитель способен не только зажечь в ребенке интерес к знаниям, помочь раскрыться его талантам и способностям, но и заложить те базовые ценности, которые станут надежной опорой во взрослой жизни.

"В этом и есть высокая миссия, смысл педагогической деятельности, к которой, повторю, просто невозможно относиться без уважения", - резюмировал президент.