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3 Февраля 2021, 11:40

Путин заявил, что учительский труд вызывает особое уважение

Президент РФ Владимир Путин назвал учительский труд благородным, нелегким, ответственным и вызывающим особое уважение.

"Учительский труд благородный, творческий, нелегкий, вне всякого сомнения, очень ответственный, всегда вызывает особое уважение. В нашей стране так было всегда", - заявил он в ходе встречи с лауреатами конкурса "Учитель года России - 2020".
Путин добавил, что именно от школьного учителя, наставника во многом зависит, кем вырастет человек, каким он станет. Учитель способен не только зажечь в ребенке интерес к знаниям, помочь раскрыться его талантам и способностям, но и заложить те базовые ценности, которые станут надежной опорой во взрослой жизни.
"В этом и есть высокая миссия, смысл педагогической деятельности, к которой, повторю, просто невозможно относиться без уважения", - резюмировал президент.
Добавил В. Шамшияров
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