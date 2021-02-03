Прием граждан

4 февраля в 09.00 в здании прокуратуры Мишкинского района РБ совместно с Уполномоченным по защите прав предпринимателей в РБ Ф. Асадуллиным и депутатом Госсобрания-Курултая Республики Башкортостан В. Рябовым будет осуществлен прием предпринимателей и представителей бизнес- сообщества района.
Прием осуществляется по предварительной записи по телефону:
8(34749) 2-19-89 и состоится в здании прокуратуры Мишкинского района по адресу: с. Мишкино, ул. Ленина, д. 73.
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