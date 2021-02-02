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2 Февраля 2021, 11:21

В Башкирии предприниматель развивает бизнес в рамках реализации нацпроекта

Индивидуальный предприниматель Диана Самигуллина 12 лет действует в сфере розничной торговли. В её магазинах одежды и обуви представлен широкий ассортимент товаров и продукции различных марок и популярных производителей. Бизнес-леди сохранила численность сотрудников в период пандемии, и планирует дальнейшее развитие дела.

– На сегодняшний день функционируют два магазина. Штат сотрудников полностью укомплектован. С помощью Гарантийного фонда я планирую открыть новую торговую точку, и создать для населения новые рабочие места», – прокомментировала предпринимательница.
Она обратилась в Региональный гарантийный фонд Агентства РБ по развитию и поддержке малого и среднего предпринимательства в целях привлечения заемных средств для воплощения планов.Благодаря господдержке в виде поручительства получен кредит на сумму более 3 миллионов рублей. Финансы направлены на приобретение торгового оборудования в новый магазин.
Региональный гарантийный фонд Башкортостана в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» предоставляет предпринимателям возможность получить средства в коммерческих банках под государственное поручительство если, например, их собственного обеспечения не достаточно. Максимальная сумма поручительства составляет 25 млн. рублей, размер – до 70% от суммы займа. Размер вознаграждения 0,75 -1,5% годовых от суммы поручительства.Условия предоставления, формы документов, а также банки-партнеры указаны на сайте www.gf-cmbrb.ru. Справки по телефону 8 (347) 224-99-99.
Добавил В. Шамшияров
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