В Башкирии предприниматель развивает бизнес в рамках реализации нацпроекта

– На сегодняшний день функционируют два магазина. Штат сотрудников полностью укомплектован. С помощью Гарантийного фонда я планирую открыть новую торговую точку, и создать для населения новые рабочие места», – прокомментировала предпринимательница.

Она обратилась в Региональный гарантийный фонд Агентства РБ по развитию и поддержке малого и среднего предпринимательства в целях привлечения заемных средств для воплощения планов.Благодаря господдержке в виде поручительства получен кредит на сумму более 3 миллионов рублей. Финансы направлены на приобретение торгового оборудования в новый магазин.

Региональный гарантийный фонд Башкортостана в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» предоставляет предпринимателям возможность получить средства в коммерческих банках под государственное поручительство если, например, их собственного обеспечения не достаточно. Максимальная сумма поручительства составляет 25 млн. рублей, размер – до 70% от суммы займа. Размер вознаграждения 0,75 -1,5% годовых от суммы поручительства.Условия предоставления, формы документов, а также банки-партнеры указаны на сайте www.gf-cmbrb.ru. Справки по телефону 8 (347) 224-99-99.