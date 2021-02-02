+4 °С
Облачно
АнтитеррорПодписаться на Я.Новости75 лет Победы
Все новости
Новости
2 Февраля 2021, 11:20

Национальный музей Республики Башкортостан и три его филиала представлены в мобильном приложении «Артефакт»

В 2020 году Национальный музей Республики Башкортостан и три его филиала: Музей семьи Аксаковых (село Надеждино Белебеевского района), Дюртюлинский историко-краеведческий музей и Туймазинский историко-краеведческий музей – стали победителями конкурсов на создание мультимедиа-гидов дополненной реальности на платформе представления Музейного фонда Российской Федерации «Артефакт». Конкурсы проводились в рамках Федерального проекта «Цифровая среда» Национального проекта «Культура».

В мобильном приложении «Артефакт» представлено по 40 экспонатов каждого музея: Национальный музей Республики Башкортостан и Дюртюлинский историко-краеведческий музей представили материалы о самых интересных экспонатах постоянной экспозиции, Туймазинский историко-краеведческий музей – экспонаты зала «Материальная культура народов Республики Башкортостан», а Музей семьи Аксаковых – экспонаты зала «Большая гостиная Музея семьи Аксаковых».
В мобильном приложении «Артфект» экспонаты музеев можно найти, набрав название музея в строке поиска. Информация о каждом музейном экспонате включает профессиональную статью о музейном предмете, аудиогид, который посетитель может прослушать на своём смартфоне или планшете, и несколько «точек интереса» с дополнительной информацией на изображении предмета.
Посетитель музея сможет получить информацию об экспонатах после того, как установит на свой смартфон или планшет в «Google Play Market» или «Apple Store» мобильное приложение «Артефакт», запустит это приложение, загрузит пакет файлов и наведёт камеру устройства на экспонат (или для объёмного экспоната – на QR-код под экспонатом) в музейном зале.
Приложение «Артефакт» предоставляет посетителям возможность самостоятельно изучать экспонаты и экспозиции музеев, не прибегая к поиску информации в сети Интернет и услугам экскурсоводов.
Добавил В. Шамшияров
Читайте нас в

Сайт издания "Дружба". Копирование информации сайта разрешено только с письменного согласия администрации

УЧРЕДИТЕЛИ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан». Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ 02-01597 от 3 мая 2017 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Главный редактор - Кадикова Фирдаус Маликовна.

Адрес
452340, РБ, Мишкинский район, село Мишкино, ул. Ленина, 87
Рекламная служба
8(34749)21508
Редакция
8(34749)21700
Приемная
8(34749)21700
Сотрудничество
8(34749)21700
Отдел кадров
8(34749)21700
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru