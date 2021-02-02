Национальный музей Республики Башкортостан и три его филиала представлены в мобильном приложении «Артефакт»

В мобильном приложении «Артефакт» представлено по 40 экспонатов каждого музея: Национальный музей Республики Башкортостан и Дюртюлинский историко-краеведческий музей представили материалы о самых интересных экспонатах постоянной экспозиции, Туймазинский историко-краеведческий музей – экспонаты зала «Материальная культура народов Республики Башкортостан», а Музей семьи Аксаковых – экспонаты зала «Большая гостиная Музея семьи Аксаковых».

В мобильном приложении «Артфект» экспонаты музеев можно найти, набрав название музея в строке поиска. Информация о каждом музейном экспонате включает профессиональную статью о музейном предмете, аудиогид, который посетитель может прослушать на своём смартфоне или планшете, и несколько «точек интереса» с дополнительной информацией на изображении предмета.

Посетитель музея сможет получить информацию об экспонатах после того, как установит на свой смартфон или планшет в «Google Play Market» или «Apple Store» мобильное приложение «Артефакт», запустит это приложение, загрузит пакет файлов и наведёт камеру устройства на экспонат (или для объёмного экспоната – на QR-код под экспонатом) в музейном зале.

Приложение «Артефакт» предоставляет посетителям возможность самостоятельно изучать экспонаты и экспозиции музеев, не прибегая к поиску информации в сети Интернет и услугам экскурсоводов.