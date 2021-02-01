В Башкортостане продолжается внедрение раздельного сбора отходов

За это время в каждом регионе страны были составлены свои программы по обращению с отходами, в том числе проект по раздельному сбору. Конкретно в республике на данный момент раздельным сбором отходов охвачена лишь треть населения. В муниципальных районах республики в 2020 году начал активно развиваться малый бизнес в сфере сбора вторичных материальных ресурсов. Деятельность в данной области осуществляют индивидуальные предприниматели в Бижбулякском, Бураевском, Балтачевском, Дуванском, Кигинском, Мечетлинском, Салаватском районах.

Так, например, индивидуальный предприниматель из Дуванского района, руководитель фирмы по раздельному сбору отходов Марат Сафин способствует решению проблемы в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами путем внедрения пунктов приема вторсырья (полиэтилен, макулатура, алюминиевые банки). Он обслуживает северо-восток республики, и напрямую работает с переработчиками. К примеру, вторсырье отправляется на Краснотуринский завод по изготовлению сеновязального шпагата в Свердловскую область, а взамен бартером предприниматель получает шпагат.

- Вклад каждого из нас в сохранение окружающей среды должен принести пользу всему, что его окружает. Внедряемый нами раздельный сбор отходов в районе не только повысит экологическую сознательность наших жителей, но и внесет определенный вклад в оптимизацию процессов по сбору отходов, - отметил Марат Сафин.

В республике на первом этапе было принято решение начать развитие системы раздельного сбора отходов с оснащения образовательных учреждений республики специальными контейнерами. В 2020 году в 487 образовательных учреждениях городов и районных центров были установлены 799 комплектов интерьерных контейнеров для раздельного сбора, по 3 контейнера в каждом. Министерством образования Республики Башкортостан в 2021 году запланировано оснастить подобными интерьерными контейнерами оставшиеся образовательные учреждения в сельских населенных пунктах.

Учитывая, что в сельской местности в основном из вторсырья образуется только пластик (бутылки, тара из-под шампуней, полиэтиленовые пакеты), Минэкологии РБ считает целесообразным организовать там дуальную систему сбора отходов.

- Мы должны качественно вырасти в вопросе раздельного сбора отходов. Специальные контейнеры появляются не только в городах, но и в сельских поселениях. Конечно, в настоящий момент это преимущественно сетки для пэт-бутылок. Система раздельного сбора отходов должна привести к тому, чтобы жители республики платили меньше, а извлекаемые отходы шли на переработку, а не отправлялись на захоронение. Это позволит снизить нагрузку на экологию, повысить качество оказываемых услуг населению и достичь показателей эффективности федерального проекта «Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами» национального проекта «Экология», а также поможет сдерживать рост тарифов на вывоз мусора, - сообщил министр природопользования и экологии Республики Башкортостан Урал Искандаров.