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1 Февраля 2021, 11:22

Путин назвал непростой ситуацию с безопасностью на Дальнем Востоке

Президент России Владимир Путин назвал непростой ситуацию, складывающуюся в сфере безопасности в дальневосточном регионе, однако, по его словам, все угрозы здесь известны. Об этом в пятницу, 29 января, сообщает ТАСС.

Глава государства отметил, что как раз по этой причине по линии отдельных ведомств и кабинета министров в целом не прекращается работа по вопросам развития Дальнего Востока.
В совещании, которое проводилось в режиме видеоконференции, участвовали председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, спикер Госдумы Вячеслав Володин, глава администрации президента Антон Вайно, глава МВД Владимир Колокольцев, министр обороны Сергей Шойгу, министр иностранных дел Сергей Лавров, директор ФСБ Александр Бортников, глава СВР Сергей Нарышкин, спецпредставитель главы государства по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов, зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, а также секретарь Совета Николай Патрушев.
В декабре Путин озвучил планы по «сшиванию» территории страны и поручил развивать всю цепочку отечественной авиации. Вопрос о производстве новых самолетов глава государства обсудил на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным.
Добавил В. Шамшияров
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