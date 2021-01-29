В Башкортостане запущено производство RDF топлива

Весь мир давно использует RDF топливо, которое получается из твёрдых коммунальных отходов. В Швеции даже закупаются отходы для того, чтобы произвести такой вид топлива. RDF топливо применяется либо в котельных, либо в цементном производстве.

- На сегодняшний день мы произвели установку оборудования, достигли качественной рецептуры, которая позволяет заменить газ на RDF топливо. Это позволит экономить ресурсы, и мы воплотим в жизнь программу национального проекта «Экология», когда будем меньше захоранивать и больше использовать. И в результате такой комплексной переработки сможем выйти на цифру 30% на захоронение, все остальное будет повторно использоваться., - рассказал руководитель проектов ООО «Вториндустрия», ООО «Мохит-СТР» в Стерлитамаке Айрат Максадов. - Это вторичные материальные ресурсы, RDF топливо и компостирование. В составе RDF топлива есть горючие материалы: резина, полимеры, дерево и другие теплоемкие материалы, которые мы вычленяем из состава отходов и получаем топливную добавку. По калорийности такое топливо может превышать газ

Все собранные твердые коммунальные отходы проходят первичную сортировку на заводе в Стерлитамаке, где отбирается вторсырье для производства RDF. Сейчас ООО «Мохит-СТР» находится на стадии заключения договора с потребителями альтернативного топлива и производит обкатку и тестирование оборудования.

Минэкологии РБ поддерживает реализацию таких проектов. Внедрение экологичных технологий на предприятиях республики позволит достичь показателей результативности, которые установлены федеральным проектом «Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами» национального проекта «Экология».

Кроме того, установка по производству RDF топлива решает очень серьезную проблему утилизации пластиковых пакетов. Такой вид пластика практически не разлагается, он может лишь превратиться в микропластик, который как раз является основным загрязнителем флоры и фауны.