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29 Января 2021, 11:41

В Башкортостане запущено производство RDF топлива

В Стерлитамаке на заводе ООО «Мохит-СТР» по сортировке и обработке твёрдых коммунальных отходов впервые на территории республики запущено производство RDF топлива. Этот альтернативный вид топлива рационально использовать во всех промышленностях, где требуются высокие температурные режимы.

Весь мир давно использует RDF топливо, которое получается из твёрдых коммунальных отходов. В Швеции даже закупаются отходы для того, чтобы произвести такой вид топлива. RDF топливо применяется либо в котельных, либо в цементном производстве.
- На сегодняшний день мы произвели установку оборудования, достигли качественной рецептуры, которая позволяет заменить газ на RDF топливо. Это позволит экономить ресурсы, и мы воплотим в жизнь программу национального проекта «Экология», когда будем меньше захоранивать и больше использовать. И в результате такой комплексной переработки сможем выйти на цифру 30% на захоронение, все остальное будет повторно использоваться., - рассказал руководитель проектов ООО «Вториндустрия», ООО «Мохит-СТР» в Стерлитамаке Айрат Максадов. - Это вторичные материальные ресурсы, RDF топливо и компостирование. В составе RDF топлива есть горючие материалы: резина, полимеры, дерево и другие теплоемкие материалы, которые мы вычленяем из состава отходов и получаем топливную добавку. По калорийности такое топливо может превышать газ
Все собранные твердые коммунальные отходы проходят первичную сортировку на заводе в Стерлитамаке, где отбирается вторсырье для производства RDF. Сейчас ООО «Мохит-СТР» находится на стадии заключения договора с потребителями альтернативного топлива и производит обкатку и тестирование оборудования.
Минэкологии РБ поддерживает реализацию таких проектов. Внедрение экологичных технологий на предприятиях республики позволит достичь показателей результативности, которые установлены федеральным проектом «Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами» национального проекта «Экология».
Кроме того, установка по производству RDF топлива решает очень серьезную проблему утилизации пластиковых пакетов. Такой вид пластика практически не разлагается, он может лишь превратиться в микропластик, который как раз является основным загрязнителем флоры и фауны.
Добавил В. Шамшияров
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