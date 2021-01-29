+4 °С
Облачно
АнтитеррорПодписаться на Я.Новости75 лет Победы
Все новости
Новости
29 Января 2021, 11:44

Путин объявил об отступлении пандемии

Пандемия коронавируса постепенно отступает, показатели по летальности в России в целом удовлетворительные по сравнению с другими странами, заявил президент Владимир Путин. Его цитирует ТАСС в четверг, 28 января.

«Пандемия, действительно, постепенно отступает. Количество заболевших сокращается, количество людей, которые, слава богу, поправились, устойчиво в последнее время превышает количество тех, кто заболел», — сказал Путин на совещании с правительством.
В то же время глава государства отметил, что пока не время расслабляться в борьбе с коронавирусом, необходимо соблюдать все меры предосторожности и иметь резерв коек.
Путин потребовал продолжить слаженную борьбу с пандемией на всех уровнях.
Ранее российский лидер уже говорил об улучшении эпидемиологической ситуации в стране и возможности отмены ограничений в связи с этим.
В России за последние сутки выявили 19 138 новых случаев заражения коронавирусом в 85 регионах. Всего с начала пандемии коронавирусная инфекция подтвердилась у 3 793 810 человек.
Добавил В. Шамшияров
Читайте нас в

Сайт издания "Дружба". Копирование информации сайта разрешено только с письменного согласия администрации

УЧРЕДИТЕЛИ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан». Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ 02-01597 от 3 мая 2017 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Главный редактор - Кадикова Фирдаус Маликовна.

Адрес
452340, РБ, Мишкинский район, село Мишкино, ул. Ленина, 87
Рекламная служба
8(34749)21508
Редакция
8(34749)21700
Приемная
8(34749)21700
Сотрудничество
8(34749)21700
Отдел кадров
8(34749)21700
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru