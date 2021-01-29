Путин объявил об отступлении пандемии

«Пандемия, действительно, постепенно отступает. Количество заболевших сокращается, количество людей, которые, слава богу, поправились, устойчиво в последнее время превышает количество тех, кто заболел», — сказал Путин на совещании с правительством.

В то же время глава государства отметил, что пока не время расслабляться в борьбе с коронавирусом, необходимо соблюдать все меры предосторожности и иметь резерв коек.

Путин потребовал продолжить слаженную борьбу с пандемией на всех уровнях.

Ранее российский лидер уже говорил об улучшении эпидемиологической ситуации в стране и возможности отмены ограничений в связи с этим.

В России за последние сутки выявили 19 138 новых случаев заражения коронавирусом в 85 регионах. Всего с начала пандемии коронавирусная инфекция подтвердилась у 3 793 810 человек.