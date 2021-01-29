Башкирской компании компенсировали 80% затрат на европейский сертификат

«Чтобы осваивать новые рынки и расширять экспортную географию, производителям необходимо получать международные сертификаты на свои товары, стоимость которых ощутима для предпринимателей. В Республике Башкортостан реализуются меры поддержки бизнеса, благодаря которым компании могут получить субсидию или софинансирование на международную сертификацию, размер которых составляет до 80% понесенных затрат», – сообщила Председатель Государственного комитета РБ по внешнеэкономическим связям и конгрессной деятельности Маргарита Болычева.

Центр поддержки экспорта РБ софинансирует до 80% затрат предпринимателя на получение международного сертификата. В 2020 году по линии Государственного комитета РБ по внешнеэкономическим связям и конгрессной деятельности и Центра поддержки экспорта РБ финансовую помощь на покрытие расходов на международную сертификацию получили 18 предприятий на общую сумму 8,2 млн рублей, при этом минимальная выплаченная сумма поддержки составила чуть больше 19 тыс. рублей, а максимальная около 1,9 млн рублей. Данные меры поддержки осуществляются в регионе в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт».

«Аппараты «ЛинтеЛ» реализуются на территории России и стран СНГ. В целях расширения географии экспорта и реализации продукции на территории стран Евросоюза необходим Сертификат СЕ. Благодаря помощи в организации, в софинансировании, профессиональности и компетентности сотрудников Центра поддержки экспорта нашей компаний был получен Сертификат СЕ», – сообщила менеджер по маркетингу АО БСКБ «Нефтехимавтоматика» Гузэль Луконина.

АО БСКБ «Нефтехимавтоматика» – одно из ведущих предприятий России по производству и разработке автоматических аппаратов контроля качества различных видов продукции: топливо, масла, смазки, битумы и битумизированные материалы, катализаторы, асфальтобетон, геотекстильные материалы и другие. После получения сертификата CE компания планирует поставлять свои аппараты, выпускаемые под торговой маркой «ЛинтеЛ», в страны Евросоюза. На сегодняшний день экспортная география АО БСКБ «Нефтехимавтоматика» представлена такими странами, как Казахстан, Узбекистан и Беларусь.