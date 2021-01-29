+4 °С
Облачно
АнтитеррорПодписаться на Я.Новости75 лет Победы
Все новости
Новости
29 Января 2021, 11:40

Башкирской компании компенсировали 80% затрат на европейский сертификат

Башкирская компания-производитель лабораторного оборудования для контроля качества АО БСКБ «Нефтехимавтоматика» получила 468 тыс. рублей софинансирования международного сертификата CE для реализации своей продукции на территории Евросоюза. Стоимость сертификата составила 585 тыс. рублей, размер компенсации – 80%.

«Чтобы осваивать новые рынки и расширять экспортную географию, производителям необходимо получать международные сертификаты на свои товары, стоимость которых ощутима для предпринимателей. В Республике Башкортостан реализуются меры поддержки бизнеса, благодаря которым компании могут получить субсидию или софинансирование на международную сертификацию, размер которых составляет до 80% понесенных затрат», – сообщила Председатель Государственного комитета РБ по внешнеэкономическим связям и конгрессной деятельности Маргарита Болычева.
Центр поддержки экспорта РБ софинансирует до 80% затрат предпринимателя на получение международного сертификата. В 2020 году по линии Государственного комитета РБ по внешнеэкономическим связям и конгрессной деятельности и Центра поддержки экспорта РБ финансовую помощь на покрытие расходов на международную сертификацию получили 18 предприятий на общую сумму 8,2 млн рублей, при этом минимальная выплаченная сумма поддержки составила чуть больше 19 тыс. рублей, а максимальная около 1,9 млн рублей. Данные меры поддержки осуществляются в регионе в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт».
«Аппараты «ЛинтеЛ» реализуются на территории России и стран СНГ. В целях расширения географии экспорта и реализации продукции на территории стран Евросоюза необходим Сертификат СЕ. Благодаря помощи в организации, в софинансировании, профессиональности и компетентности сотрудников Центра поддержки экспорта нашей компаний был получен Сертификат СЕ», – сообщила менеджер по маркетингу АО БСКБ «Нефтехимавтоматика» Гузэль Луконина.
АО БСКБ «Нефтехимавтоматика» – одно из ведущих предприятий России по производству и разработке автоматических аппаратов контроля качества различных видов продукции: топливо, масла, смазки, битумы и битумизированные материалы, катализаторы, асфальтобетон, геотекстильные материалы и другие. После получения сертификата CE компания планирует поставлять свои аппараты, выпускаемые под торговой маркой «ЛинтеЛ», в страны Евросоюза. На сегодняшний день экспортная география АО БСКБ «Нефтехимавтоматика» представлена такими странами, как Казахстан, Узбекистан и Беларусь.
Добавил В. Шамшияров
Читайте нас в

Сайт издания "Дружба". Копирование информации сайта разрешено только с письменного согласия администрации

УЧРЕДИТЕЛИ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан». Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ 02-01597 от 3 мая 2017 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Главный редактор - Кадикова Фирдаус Маликовна.

Адрес
452340, РБ, Мишкинский район, село Мишкино, ул. Ленина, 87
Рекламная служба
8(34749)21508
Редакция
8(34749)21700
Приемная
8(34749)21700
Сотрудничество
8(34749)21700
Отдел кадров
8(34749)21700
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru