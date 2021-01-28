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28 Января 2021, 23:14

Вадим Беляков стал гостем программы «Министерство правды» на телеканале БСТ

Известный башкирский правозащитник, юрист Вадим Беляков принял участие в прямом эфире телепередачи «Министерство правды» на телеканале БСТ.

Во время эфира Беляков рассказал, при каких обстоятельствах его позвали в СПЧ при Главе Республики Башкортостан, а также дал свою оценку, справляется ли сейчас эта структура со своими обязанностями.
Вадим Беляков также известен, как руководитель некоммерческой организации «Уфасити.ми», которая помогает гражданам решать проблемы, связанные с ЖКХ.
Много лет он вместе со своей командой выступает своеобразным переговорщиком между населением и властью.
Как побороть кризис ЖКХ? Как стать общественником? Ответы на эти и другие вопросы вы найдете в свежем выпуске передачи «Министерство правды» на БСТ.
Посмотреть выпуск можно в YouTube: https://youtu.be/cl7tzXFc-hY
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