Вадим Беляков стал гостем программы «Министерство правды» на телеканале БСТ

Во время эфира Беляков рассказал, при каких обстоятельствах его позвали в СПЧ при Главе Республики Башкортостан, а также дал свою оценку, справляется ли сейчас эта структура со своими обязанностями.

Вадим Беляков также известен, как руководитель некоммерческой организации «Уфасити.ми», которая помогает гражданам решать проблемы, связанные с ЖКХ.

Много лет он вместе со своей командой выступает своеобразным переговорщиком между населением и властью.

Как побороть кризис ЖКХ? Как стать общественником? Ответы на эти и другие вопросы вы найдете в свежем выпуске передачи «Министерство правды» на БСТ.

Посмотреть выпуск можно в YouTube: https://youtu.be/cl7tzXFc-hY