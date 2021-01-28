+4 °С
Облачно
АнтитеррорПодписаться на Я.Новости75 лет Победы
Все новости
Новости
28 Января 2021, 13:04

Предприниматели Башкортостана могут бесплатно принять участие в международной строительной выставке в Узбекистане

Государственный комитет РБ по внешнеэкономическим связям и конгрессной деятельности совместно с Центром поддержки экспорта РБ оказывают услуги по финансированию участия башкирских производителей в выставочно-ярмарочных мероприятиях за рубежом: в них входят аренда и застройка выставочной площади, регистрационные взносы, лингвистическое сопровождение компании. В данный момент ведется набор предпринимателей для участия в Узбекистанской Международной выставке «Строительство - UzBuild 2021» в Ташкенте 16-19 марта.

«Центр поддержки экспорта Республики Башкортостан берет на себя все расходы, связанные с участием в выездном мероприятии. Это аренда и застройка выставочной площади, регистрационные взносы, лингвистическое сопровождение. Компании необходимо оплатить только перелет, проживание и личные расходы», – сообщила председатель Государственного комитета РБ по внешнеэкономическим связям и конгрессной деятельности Маргарита Болычева.
Данные меры поддержки оказываются в рамках национальных проектов «Международная кооперация и экспорт» и «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».
Квота на участие в зарубежных выездных мероприятиях составляет 4-6 мест для башкирских предпринимателей в зависимости от площади выставочного стенда. Участниками могут стать представители МСП, производящие товары, соответствующие тематике выставки.
В 2020 году представители Республики Башкортостан также приняли участие в строительной выставке в Узбекистане. На объединенной экспозиции 7 башкирских производителей представили базальтопластиковую и стеклопластиковую композитную продукцию, террасную доску и другие материалы из древесно-полимерного композита, лесо- и пиломатериалы, светильники светодиодные, минераловатный утеплитель. Всего на выставке «Строительство - UzBuild 2020» свою продукцию представили более 20 стран: Австрия, Азербайджан, Германия, Греция, Грузия, Дания, Индия, Испания, Италия, Казахстан, Китай, Лихтенштейн, ОАЭ, Польша, Португалия, Республика Корея, Россия, США, Таджикистан, Туркменистан, Турция, Украина, Финляндия, Швейцария, Германия, ОАЭ, Турция и др.
В прошлом году из-за коронавирусных ограничений предприниматели Башкортостана приняли очное участие только в четырех выставочно-ярмарочных мероприятиях и двух бизнес-миссии за рубежом. В 2021 году во всех странах постепенно возобновляют свою работу международные выставки, где также смогут принять участие башкирские производители.
Для того, чтобы стать участником зарубежных выставочно-ярмарочных мероприятий, производителям Башкортостана необходимо обратиться в Центр поддержки экспорта РБ по телефону +7 (347) 246-68-16 или электронной почте [email protected]
Добавил В. Шамшияров
Читайте нас в

Сайт издания "Дружба". Копирование информации сайта разрешено только с письменного согласия администрации

УЧРЕДИТЕЛИ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан». Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ 02-01597 от 3 мая 2017 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Главный редактор - Кадикова Фирдаус Маликовна.

Адрес
452340, РБ, Мишкинский район, село Мишкино, ул. Ленина, 87
Рекламная служба
8(34749)21508
Редакция
8(34749)21700
Приемная
8(34749)21700
Сотрудничество
8(34749)21700
Отдел кадров
8(34749)21700
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru