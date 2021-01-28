Предприниматели Башкортостана могут бесплатно принять участие в международной строительной выставке в Узбекистане

«Центр поддержки экспорта Республики Башкортостан берет на себя все расходы, связанные с участием в выездном мероприятии. Это аренда и застройка выставочной площади, регистрационные взносы, лингвистическое сопровождение. Компании необходимо оплатить только перелет, проживание и личные расходы», – сообщила председатель Государственного комитета РБ по внешнеэкономическим связям и конгрессной деятельности Маргарита Болычева.

Данные меры поддержки оказываются в рамках национальных проектов «Международная кооперация и экспорт» и «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Квота на участие в зарубежных выездных мероприятиях составляет 4-6 мест для башкирских предпринимателей в зависимости от площади выставочного стенда. Участниками могут стать представители МСП, производящие товары, соответствующие тематике выставки.

В 2020 году представители Республики Башкортостан также приняли участие в строительной выставке в Узбекистане. На объединенной экспозиции 7 башкирских производителей представили базальтопластиковую и стеклопластиковую композитную продукцию, террасную доску и другие материалы из древесно-полимерного композита, лесо- и пиломатериалы, светильники светодиодные, минераловатный утеплитель. Всего на выставке «Строительство - UzBuild 2020» свою продукцию представили более 20 стран: Австрия, Азербайджан, Германия, Греция, Грузия, Дания, Индия, Испания, Италия, Казахстан, Китай, Лихтенштейн, ОАЭ, Польша, Португалия, Республика Корея, Россия, США, Таджикистан, Туркменистан, Турция, Украина, Финляндия, Швейцария, Германия, ОАЭ, Турция и др.

В прошлом году из-за коронавирусных ограничений предприниматели Башкортостана приняли очное участие только в четырех выставочно-ярмарочных мероприятиях и двух бизнес-миссии за рубежом. В 2021 году во всех странах постепенно возобновляют свою работу международные выставки, где также смогут принять участие башкирские производители.

Для того, чтобы стать участником зарубежных выставочно-ярмарочных мероприятий, производителям Башкортостана необходимо обратиться в Центр поддержки экспорта РБ по телефону +7 (347) 246-68-16 или электронной почте [email protected]