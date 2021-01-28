Нацпроект "Образование": Школьников Башкортостана научат управлять квадрокоптерами

С 19 января школы №3 с. Толбазы Аургазинского района стартовали первые занятия для обучающихся с использованием ресурсов мобильного технопарка «Кванториум Башкортостана». За неделю дети научились создавать 3Д-модели для печати на 3Д-принтере, конструировать и программировать устройства на базе микроконтроллера Ардуино, создавали игры на языке программирования Scratch, познакомились с основами создания игр для очков виртуальной реальности, научились программировать квадрокоптер на автономный полет, создали виар-тур по школе.

«Для меня важно, чтобы дети получали новые знания, потому что я сама училась в сельской школе, и у нас каких-то возможностей не было. И это очень прекрасная возможность для детей из сельских школ. Научиться чему-то, чему они не могут научиться в рамках школьной программы», - отметила Ирина Сальманова, наставник по направлению «Гео и Аэроинформатика».

Вместе с Ириной Сальмановой сюда прибыли ещё несколько наставников. У каждого — своё направление в сфере технологий. Кто-то будет знакомить с виртуальной и дополненной реальностью, другие с робототехникой, а кто-то поможет в изучении гео- и аэроинформатики.

Мобильный технопарк «Кванториум Башкортостана» в течение учебного года обучит более 2000 детей 5-11 классов из 12 агломераций муниципальных районов: Калтасинский, Чекмагушевский, Дуванский, Шаранский, Куюргазинский, Архангельский, Аскинский, Аургазинский, Бакалинский, Балтачевский, Белокатайский, Зилаирский районы.

Напомним, что проект реализуется в рамках реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» за счет федерального и регионального бюджетов..

По окончанию обучения школьники представят собственные проекты. Лучшие из которых будут выдвинуты на конкурсы, в том числе и всероссийские. Как отмечают руководители проекта, их главная задача — выявление и развитие талантов.