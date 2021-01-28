Борьба всех против всех: о чем говорил Путин на форуме в Давосе?

Экономический форум в Давосе, как и многие другие мероприятия в нынешних условиях, проходит в режиме онлайн. Возможно именно формат проведения повлиял на решение президента России Владимира Путина выступить на этой площадке. Последний раз он обращался к участникам Давоса в 2009 году, после этого Россию на форуме представляли в основном вице-премьеры правительства.

По словам российского президента, серьезным вызовом для международной стабильности стала попытка выстроить однополярный мир.

"Очевидно, что эпоха, связанная с попытками выстроить централизованный, однополярный миропорядок, – эта эпоха завершилась. Но, собственно, она и не начиналась-то. Была только предпринята попытка в этом направлении. Но и это тоже уже прошло. Подобная монополия – она просто по своей природе противоречила культурной исторической многоликости нашей цивилизации", – сказал Путин.

Он также указал, что сегодняшние отношения России и Европы ненормальны и это необходимо менять.

"Я лично слышал позицию бывшего выдающегося европейского политического деятеля, канцлера Гельмута Коля, который говорил о том, что если европейская культура хочет сохраниться и остаться одним из центров мировой цивилизации в будущем, имея в виду все проблемы и тенденции развития мировой цивилизации, то, конечно, Западная Европа и Россия должны быть вместе. Трудно с этим не согласиться. Мы придерживаемся точно такой же точки зрения и позиции", – подчеркнул президент России, говоря о будущем этих отношений.

Если противостояние и непонимание между государствами продолжится, то это может привести к плачевным последствиям, считает президент РФ.

"Ситуация может развиваться непредсказуемо и неуправляемо. Если, конечно, не предпринимать ничего для того, чтобы этого не случилось. Тем более, есть вероятность столкнуться с настоящим срывом в мировом развитии, чреватым борьбой всех против всех", – сказал Путин.

Владимир Путин обратил внимание участников форума на то, что международные институты слабеют, региональных конфликтов становится больше, а система глобальной безопасности не работает так, как должна. Эти проблемы нужно решать совместно, уверен он.

"Как известно, неспособность и неготовность разрешать подобные проблемы по существу в XX веке обернулись катастрофой Второй мировой войны. Конечно, сейчас такой глобальный, горячий конфликт, надеюсь, в принципе невозможен. Очень на это надеюсь. Он означал бы конец цивилизации", – сказал российский лидер.

Кроме вопросов международной политики и безопасности Владимир Путин поднял проблему доступности и распространения вакцин от коронавирусной инфекции.

"Мы видим, что массовая вакцинация доступна сегодня прежде всего гражданам развитых стран. Тогда как сотни миллионов людей на планете лишены даже надежды на подобную защиту. На практике такое неравенство может означать общую угрозу", – отметил он.

По его словам, необходимо извлечь уроки из пандемии COVID-19 и выработать меры, которые бы помогали человечеству предсказывать появление новых подобных заболеваний в будущем.

Еще один глобальный вызов, по словам Владимира Путина, это цифровые гиганты. Президент отметил, что по отдельным направлениям они уже де-факто конкурируют с государством.

"Все более значимую роль в жизни общества стали играть технологические, прежде всего цифровые, гиганты. Сейчас об этом много говорят, особенно применительно к событиям, которые в США происходили в предвыборной кампании. И это уже не просто гиганты какие-то экономические, по отдельным направлениям они уже де-факто конкурируют с государством", – сказал Путин на Всемирном экономическом форуме в Давосе.