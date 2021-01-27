В. Путин участвовал на открытии Репинской транспортной развязки

Строительство путепровода осуществлено в соответствии с поручением Президента по итогам посещения «НПО Энергомаш» 12 апреля 2019 года. Реализация объекта выполнена в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Общая площадь транспортной развязки – порядка 40 тысяч квадратных метров. Протяжённость основного хода составляет 0,8 километра с путепроводом, длина которого – 158 метров. Число полос движения по основному ходу – от 2 до 5 с расчётной скоростью движения 70 километров в час.