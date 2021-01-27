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27 Января 2021, 12:26

В. Путин участвовал на открытии Репинской транспортной развязки

Глава государства принял участие в открытии транспортной развязки на пересечении автомобильной дороги М10 «Россия» и улицы Репина в Химках.

Строительство путепровода осуществлено в соответствии с поручением Президента по итогам посещения «НПО Энергомаш» 12 апреля 2019 года. Реализация объекта выполнена в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
Основная задача развязки – соединить «старые» и «новые» Химки, обеспечить транспортную доступность промышленной части города.
Общая площадь транспортной развязки – порядка 40 тысяч квадратных метров. Протяжённость основного хода составляет 0,8 километра с путепроводом, длина которого – 158 метров. Число полос движения по основному ходу – от 2 до 5 с расчётной скоростью движения 70 километров в час.
Добавил В. Шамшияров
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