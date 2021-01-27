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27 Января 2021, 12:24

Нацпроект «Здравоохранение»: жители республики оценили возможности организации электронной очереди

В рамках Национального проекта «Здравоохранение» региональной программы «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения» медицинские организации республики получили комплекты оборудования для организации электронной очереди: терминалы и дисплеи.

Для чего нам нужна электронная очередь?
Использование данного оборудования и специализированного функционала республиканской медицинской информационно-аналитической системы (РМИАС) позволит оптимизировать процесс управления потоками и сократить время ожидания обслуживания пациентов.
- Электронная очередь позволяет избегать очередей перед кабинетами врачей, учитывая, что через каждое амбулаторное отделение ежемесячно проходит порядка 7000 пациентов в г.Уфа и порядка 3000 пациентов в филиалах диспансера, - отметили медики Республиканского противотуберкулезного диспансера. - С инфоматами стало удобнее, в плане приёма, разгрузка регистратуры, удобно записываться, на нужное время для пациента. На текущий момент положительно оцениваем новшество, кому требуется помощь в записи – помогаем.
Добавил В. Шамшияров
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