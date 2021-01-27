Нацпроект «Здравоохранение»: жители республики оценили возможности организации электронной очереди

- Электронная очередь позволяет избегать очередей перед кабинетами врачей, учитывая, что через каждое амбулаторное отделение ежемесячно проходит порядка 7000 пациентов в г.Уфа и порядка 3000 пациентов в филиалах диспансера, - отметили медики Республиканского противотуберкулезного диспансера. - С инфоматами стало удобнее, в плане приёма, разгрузка регистратуры, удобно записываться, на нужное время для пациента. На текущий момент положительно оцениваем новшество, кому требуется помощь в записи – помогаем.