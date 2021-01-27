Благодаря нацпроекту по предпринимательству в Башкирии аграрное предприятие сохранило занятость вне рабочего сезона

ООО «Авангард» занимается смешанным сельским хозяйством – животноводством и растениеводством: производит говядину, сырое цельное молоко, выращивает зерновые, зернобобовые, кормовые и масленичные культуры.
«Наше предприятие ведет свою деятельность с 2010 года. Средняя численность сотрудников составляет 180 человек. Полученные финансы направили на пополнение оборотных средств, что позволило увеличить производство, сохранить работоспособность организации вне сезона, и расширить географию сбыта продукции», – рассказал руководитель организации.
Максимальная сумма поручительства, единовременно предоставляемого Региональным гарантийным фондом Башкортостана, составляет 25 млн. рублей, размер поручительства – до 70% от суммы займа. Размер вознаграждения 0,75-1,5% годовых от суммы поручительства. Условия предоставления, формы документов, а также банки-партнеры указаны на сайте www.gf-cmbrb.ru. Справки по телефону 8 (347) 224-99-99.