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27 Января 2021, 12:22

Благодаря нацпроекту по предпринимательству в Башкирии аграрное предприятие сохранило занятость вне рабочего сезона

Компания «Авангард» обратилась в Региональный гарантийный фонд Агентства РБ по развитию и поддержке малого и среднего предпринимательства за поручительством. Благодаря расширенному доступу для малого бизнеса к финансовым ресурсам в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» организация привлекла более 17 млн рублей кредитных средств.

ООО «Авангард» занимается смешанным сельским хозяйством – животноводством и растениеводством: производит говядину, сырое цельное молоко, выращивает зерновые, зернобобовые, кормовые и масленичные культуры.
«Наше предприятие ведет свою деятельность с 2010 года. Средняя численность сотрудников составляет 180 человек. Полученные финансы направили на пополнение оборотных средств, что позволило увеличить производство, сохранить работоспособность организации вне сезона, и расширить географию сбыта продукции», – рассказал руководитель организации.
Максимальная сумма поручительства, единовременно предоставляемого Региональным гарантийным фондом Башкортостана, составляет 25 млн. рублей, размер поручительства – до 70% от суммы займа. Размер вознаграждения 0,75-1,5% годовых от суммы поручительства. Условия предоставления, формы документов, а также банки-партнеры указаны на сайте www.gf-cmbrb.ru. Справки по телефону 8 (347) 224-99-99.
Добавил В. Шамшияров
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