Благодаря нацпроекту по предпринимательству в Башкирии аграрное предприятие сохранило занятость вне рабочего сезона

«Наше предприятие ведет свою деятельность с 2010 года. Средняя численность сотрудников составляет 180 человек. Полученные финансы направили на пополнение оборотных средств, что позволило увеличить производство, сохранить работоспособность организации вне сезона, и расширить географию сбыта продукции», – рассказал руководитель организации.