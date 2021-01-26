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26 Января 2021, 11:08

Сельхозпредприятие из Башкирии пополнило оборотные средств при поддержке нацпроекта по предпринимательству

– Как и для любого сезонного бизнеса для нас актуальны заемные средства, в том числе и на пополнение оборотных средств. Связано это с тем, что деятельность ведется не круглый год, образуются кассовые разрывы, которые нужно закрывать. Именно с такой целью мы получили кредит в банке под поручительство республиканского Гарантийного фонда, – рассказал глава крестьянско-фермерского хозяйства Раиль Латыпов.

Благодаря господдержке в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» аграрное предприятие привлекло более 1,5 миллиона рублей кредита. Поручителем выступил Региональный гарантийный фонд Агентства РБ по развитию и поддержке малого и среднего предпринимательства.
Крестьянско-фермерское хозяйство Р.Латыпова расположено в селе Старотураево Ермекеевского района Башкирии. Площадь угодий превышает 1700 га. Имеется полный парк необходимой сельскохозяйственной техники. Основным видом деятельности предприятия является растениеводство: возделываются подсолнечник и сахарная свекла, урожаи которой организация сдает на переработку.
Максимальная сумма поручительства, единовременно предоставляемого Региональным гарантийным фондом Башкортостана, составляет 25 млн. рублей, размер поручительства – до 70% от суммы займа. Размер вознаграждения 0,75 -1,5% годовых от суммы поручительства. Условия предоставления, формы документов, а также банки-партнеры указаны на сайте www.gf-cmbrb.ru. Справки по телефону 8 (347) 224-99-99.

Пресс-служба Госкомитета РБ по предпринимательству
Добавил В. Шамшияров
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