Сельхозпредприятие из Башкирии пополнило оборотные средств при поддержке нацпроекта по предпринимательству

Благодаря господдержке в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» аграрное предприятие привлекло более 1,5 миллиона рублей кредита. Поручителем выступил Региональный гарантийный фонд Агентства РБ по развитию и поддержке малого и среднего предпринимательства.

Крестьянско-фермерское хозяйство Р.Латыпова расположено в селе Старотураево Ермекеевского района Башкирии. Площадь угодий превышает 1700 га. Имеется полный парк необходимой сельскохозяйственной техники. Основным видом деятельности предприятия является растениеводство: возделываются подсолнечник и сахарная свекла, урожаи которой организация сдает на переработку.