Сельхозпредприятие из Башкирии пополнило оборотные средств при поддержке нацпроекта по предпринимательству

Благодаря господдержке в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» аграрное предприятие привлекло более 1,5 миллиона рублей кредита. Поручителем выступил Региональный гарантийный фонд Агентства РБ по развитию и поддержке малого и среднего предпринимательства.
Крестьянско-фермерское хозяйство Р.Латыпова расположено в селе Старотураево Ермекеевского района Башкирии. Площадь угодий превышает 1700 га. Имеется полный парк необходимой сельскохозяйственной техники. Основным видом деятельности предприятия является растениеводство: возделываются подсолнечник и сахарная свекла, урожаи которой организация сдает на переработку.
Максимальная сумма поручительства, единовременно предоставляемого Региональным гарантийным фондом Башкортостана, составляет 25 млн. рублей, размер поручительства – до 70% от суммы займа. Размер вознаграждения 0,75 -1,5% годовых от суммы поручительства. Условия предоставления, формы документов, а также банки-партнеры указаны на сайте www.gf-cmbrb.ru. Справки по телефону 8 (347) 224-99-99.
Пресс-служба Госкомитета РБ по предпринимательству