Нацпроект по предпринимательству помогает предпринимателям Башкортостана получить недорогие заемные средства

В рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» организация привлекла более 5 млн рублей кредитного финансирования. Финансы направлены на пополнение оборотных средств.

ООО «Новтек новые технологии» занято в сфере разработки и изготовления мобильной техники для геофизического и нефтегазового сервиса. Предприятие производит каротажные подъемники различного назначения, лаборатории, мобильные станции широкого спектра действия, оснащенные основными узлами и элементами как собственного производства, так и комплектующих ведущих мировых и отечественных фирм. В организации работают 20 человек. Заказы выполняются в срок до 6 месяцев, средняя производительность 1-3 машины в месяц.

– Каждая установка, фактически, является уникальной, поскольку комплектуется по желанию заказчика. Учитывая сроки изготовления, поставок оборудования, компания нуждается в пополнении оборотных средств. Обратились за господдержкой, с помощью поручительства привлекли необходимые средства, – сообщили в руководстве компании.

Максимальная сумма поручительства, единовременно предоставляемого Региональным гарантийным фондом Башкортостана, составляет 25 млн. рублей, размер поручительства – до 70% от суммы займа. Размер вознаграждения - 0,75 -1,5% годовых от суммы поручительства. Условия предоставления, формы документов, а также банки-партнеры указаны на сайте www.gf-cmbrb.ru. Справки по телефону 8 (347) 224-99-99.



Пресс-служба Госкомитета РБ по предпринимательству