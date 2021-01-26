+4 °С
Облачно
АнтитеррорПодписаться на Я.Новости75 лет Победы
Все новости
Новости
26 Января 2021, 11:05

Нацпроект по предпринимательству помогает предпринимателям Башкортостана получить недорогие заемные средства

Очередным получателем господдержки в виде поручительства Регионального гарантийного фонда Агентства РБ по развитию и поддержке малого и среднего предпринимательства стала компания «Новтек новые технологии».

В рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» организация привлекла более 5 млн рублей кредитного финансирования. Финансы направлены на пополнение оборотных средств.
ООО «Новтек новые технологии» занято в сфере разработки и изготовления мобильной техники для геофизического и нефтегазового сервиса. Предприятие производит каротажные подъемники различного назначения, лаборатории, мобильные станции широкого спектра действия, оснащенные основными узлами и элементами как собственного производства, так и комплектующих ведущих мировых и отечественных фирм. В организации работают 20 человек. Заказы выполняются в срок до 6 месяцев, средняя производительность 1-3 машины в месяц.
– Каждая установка, фактически, является уникальной, поскольку комплектуется по желанию заказчика. Учитывая сроки изготовления, поставок оборудования, компания нуждается в пополнении оборотных средств. Обратились за господдержкой, с помощью поручительства привлекли необходимые средства, – сообщили в руководстве компании.
Максимальная сумма поручительства, единовременно предоставляемого Региональным гарантийным фондом Башкортостана, составляет 25 млн. рублей, размер поручительства – до 70% от суммы займа. Размер вознаграждения - 0,75 -1,5% годовых от суммы поручительства. Условия предоставления, формы документов, а также банки-партнеры указаны на сайте www.gf-cmbrb.ru. Справки по телефону 8 (347) 224-99-99.

Пресс-служба Госкомитета РБ по предпринимательству
Добавил В. Шамшияров
Читайте нас в

Сайт издания "Дружба". Копирование информации сайта разрешено только с письменного согласия администрации

УЧРЕДИТЕЛИ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан». Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ 02-01597 от 3 мая 2017 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Главный редактор - Кадикова Фирдаус Маликовна.

Адрес
452340, РБ, Мишкинский район, село Мишкино, ул. Ленина, 87
Рекламная служба
8(34749)21508
Редакция
8(34749)21700
Приемная
8(34749)21700
Сотрудничество
8(34749)21700
Отдел кадров
8(34749)21700
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru