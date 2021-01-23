В Уфе назвали имена обладателей журналистских грантов по популяризации башкирского языка

Сегодня были вручены первые пять сертификатов на гранты по десять тысяч рублей.

Одним из обладателей гранта стала обозреватель агентства «Башинформ» Лейла Аралбаева. Журналист планирует подготовить ряд материалов, посвященных развитию башкирского языка и объявленному в этом году Всемирным курултаем башкир Году башкирской истории.

Шеф-редактору радиостанции «Эхо Москвы» в Уфе Руслану Валиеву присужден грант за рубрику «Башҡорста һөйләшәбеҙ» («Говорим по-башкирски»).

Еще один победитель прибыл из Пермского края. Работа краеведа, директора Бардымского краеведческого музея Альберта Махмутова, снискавшая грантовую поддержку, посвящена башкирскому национальному костюму.

Также грантовую поддержку получил главный редактор газеты «Татышлинский вестник» Рафит Файзрахманов — автор видеосюжета «Основатель башкирского рода Ирэкте Исэн-хан».

Главная интрига возникла вокруг имени пятого победителя — анонимного владельца крупного башкироязычного паблика «Серләшәйек», работающего на платформе «ВКонтакте». На церемонии награждения «Серле Хәстрүш» принял участие дистанционно и так и не раскрыл свое имя.

Напомним, конкурс был объявлен Фондом по сохранению и развитию башкирского языка совместно с МСОО «Всемирный курултай (конгресс) башкир» в декабре 2020 года. Цель конкурса – увеличение в СМИ и социальных сетях контента о башкирском языке, повышение самоидентификации, интереса к башкирскому языку, народу.



«Всего на конкурс поступило 38 работ, которые соответствуют всем критериям, мы их направили жюри, которое выбрало пять победителей. Конкурс будет проходить до мая, участники и победители могут повторно отправлять заявку на следующий месяц, но с другим проектом», — сообщила директор фонда Гульназ Юсупова.

Подробнее об условиях участия можно узнать в положении конкурса.