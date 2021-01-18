В. Путин провел совещание с постоянными членами Совета Безопасности

Владимир Путин информировал участников совещания об итогах состоявшихся 11 января трёхсторонних переговоров с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и Премьер-министром Армении Николом Пашиняном по вопросам нагорно-карабахского урегулирования.