В. Путин провел совещание с постоянными членами Совета Безопасности
Президент в режиме видеоконференции провёл совещание с постоянными членами Совета Безопасности Российской Федерации.
Владимир Путин информировал участников совещания об итогах состоявшихся 11 января трёхсторонних переговоров с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и Премьер-министром Армении Николом Пашиняном по вопросам нагорно-карабахского урегулирования.
Обсуждались также актуальные вопросы внутренней и внешней политики Российского государства.
Добавил В. Шамшияров
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