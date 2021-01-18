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18 Января 2021, 11:16

В. Путин провел совещание с постоянными членами Совета Безопасности

Президент в режиме видеоконференции провёл совещание с постоянными членами Совета Безопасности Российской Федерации.

Владимир Путин информировал участников совещания об итогах состоявшихся 11 января трёхсторонних переговоров с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и Премьер-министром Армении Николом Пашиняном по вопросам нагорно-карабахского урегулирования.
Обсуждались также актуальные вопросы внутренней и внешней политики Российского государства.
Добавил В. Шамшияров
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