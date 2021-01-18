БашГУ проведёт первый в 2021 году День открытых дверей

Башкирский государственный университет 19 января 2021 года проведет онлайн-встречу для абитуриентов и их родителей. Эксперты приемной комиссии расскажут об особенностях предстоящей приемной кампании, направлениях подготовки и возможностях, которые предоставляет своим студентам единственный классический университет Башкортостана.
Встреча состоится на официальном ютуб-канале БашГУ https://www.youtube.com/channel/UCC6g0kwrF-O3k7IDosOFfiQ
19 января 2021 года в 19.00. А уже 20 января в группе приемной комиссии БашГУ в «Вконтакте» стартует серия онлайн-консультаций, которые проведут для абитуриентов все институты и факультеты вуза.
20 января: колледж БашГУ — в 17.00; факультет философии и социологии — в 18.00; физико-технический институт в 19.00.
21 января: биологический факультет — в 17.00; Институт истории и государственного управления в 18.00; факультет башкирской филологии, востоковедения и журналистики — в 19.00.
22 января: инженерный факультет — в 17.00; институт права — в 18.00; факультет психологии — в 19.00.
25 января: химический факультет — в 17.00; филологический факультет — в 18.00; институт экономики, финансов и бизнеса — в 19.00.
26 января: факультет математики и информационных технологий — в 17.00; факультет наук о Земле и туризма — в 18.00; факультет романо-германской филологии — в 19.00.
Расписание встреч размещено на сайте Башгосуниверситета: https://www.bashedu.ru/ru/novosti/v-bashgu-proidet-seriya-dnei-otkrytykh-dverei
Подробная информация о приемной кампании по телефонам:
8-347- 229-97-21; 8-987-029-97-21, 8-986-700-97-21(есть WhatsApp).
Желающие могут связаться со специалистами по электронной почте: [email protected]