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11 Января 2021, 12:08

Президент провёл совещание, на котором обсуждались вопросы нагорнокарабахского урегулирования

В преддверии встречи с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и Премьер-министром Армении Николом Пашиняном Владимир Путин провёл совещание, на котором обсуждались вопросы нагорнокарабахского урегулирования и ситуация на Южном Кавказе.

В совещании приняли участие Секретарь Совета Безопасности Николай Патрушев, Министр иностранных дел Сергей Лавров, Министр обороны Сергей Шойгу, директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.
Обсуждался также вопрос обеспечения безопасности в новогодние праздники.
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В.Путин: Уважаемые коллеги, добрый день!
Как и договаривались, мы с вами обсудим сегодня два вопроса.
Первый – вопрос обеспечения безопасности в ходе проведения праздничных мероприятий: и новогодних, и рождественских.
И второй вопрос – совершенно конкретный, международного характера, связанный с обеспечением мирного процесса в нагорнокарабахском урегулировании и вообще ситуацией на Южном Кавказе.
Давайте начнём нашу работу. Хотел бы предоставить слово Александру Васильевичу Бортникову.
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