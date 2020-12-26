В Уфе завершилась Международная неделя бизнеса – 2020

Деловая программа была посвящена теме малого и среднего бизнеса регионов стран-участниц ШОС и БРИКС, предпринимательству в России, туризму, экономике и экспорту.

В течение 4 дней деловой программы экспертное сообщество погрузилось в проблематику современного бизнеса для поиска решений и разработки стратегии помощи и поддержки предпринимательства. В результате работы форума были определены векторы развития для достижения экономической стабильности страны.

ШОС и БРИКС

Первый день МНБ-2020 был посвящен теме малого и среднего бизнеса регионов стран-участниц ШОС и БРИКС. Эксперты обсудили меры поддержки бизнеса при выходе на глобальные рынки. В этом смогут помочь интернет-платформы для проверки контрагентов из стран ШОС, единая площадка для проведения деловых мероприятий и консультаций экспертов из разных стран, создание клуба инвесторов стран ШОС.

Цифровая коммерция вышла на высокие позиции благодаря ограничениям в экономике, связанным с пандемией коронавируса, и достигла 20% от общего объема мировой торговли. Об этом заявил генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества Владимир Норов.

«Пандемия коронавируса стала серьезным испытанием для всего мира, в том числе для стран ШОС, спровоцировав кризис в экономиках, на продовольственном рынке. Самым пострадавшим оказался малый и средний бизнес. В то же время, по данным ВТО, мировая торговля сократится на 30%. При этом мировая торговля в условиях пандемии дала новые возможности для развития цифровой экономики, электронной торговли, вывела трансграничную электронную торговлю, особенно продовольственными товарами, на самые высокие позиции», - сообщил Владимир Норов.

Ограничения, связанные с пандемией, а также санкционной политикой в отношении России, продемонстрировали готовность различных секторов экономики РФ к выпуску импортозамещающей продукции и увеличению объемов производства – рассказал Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров, выступая модератором в ходе панельной сессии «Единое деловое пространство ШОС и БРИКС. Партнерство деловых кругов».

«COVID-19 привел к ограничениям международных связей, в том числе экономических. Но все-таки подобная инфекция не в первый раз в истории человечества. Мы ее победим. Нужно думать о быстром возобновлении экономических отношений. Мы очень активно работаем с Казахстаном, ведем работу по открытию нашего представительства в Нур-Султане. Казахстан для нас — серьезный партнер. За это время мы открыли представительство нашего Конгресс-бюро в Стамбуле. Официальная делегация не смогла выехать туда, но там есть уже наш представитель, который обустраивает экономические отношения; уже есть первые плоды», - сказал Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров.

Интернет-платформы для проверки контрагентов из стран ШОС, единая площадка для проведения деловых мероприятий и консультаций экспертов из разных стран, создание клуба инвесторов стран ШОС – эти и другие предложения прозвучали на пленарном заседании.

Председатель национальной части делового совета Республики Узбекистан Адхам Икрамов отметил, что «в Узбекистане еще до пандемии 2020 год был объявлен годом науки, просвещения и цифровой экономики».

«Мы можем общаться онлайн, и теперь выживаемость малого и среднего бизнеса зависит от внедрения технологий цифровой экономики и электронной коммерции. И в этом мы должны перенимать опыт стран-флагманов на пространстве ШОС и БРИКС», — сказал он.

Президент Русско-Азиатского союза промышленников и предпринимателей Виталий Манкевич представил расчеты экспертов РАСПП, которые прогнозируют падение экономик государств, входящих в ШОС, в 2020 году менее чем на 2%, их товарооборот снизился на 4 %.

«Несмотря на пандемию, сотрудничество Китая и России расширяется, планируется увеличение объемов инвестиций. Сейчас Российско-китайское сотрудничество в рамках ШОС и БРИКС открывает ряд возможностей с точки зрения товарооборота и инвестиций. Значительный потенциал у трансграничной электронной торговли: большое число членов РСПП продает свои товары через ряд китайских маркетплейсов», - сказал Виталий Манкевич.

Индийским опытом развития удаленных территорий на Международной неделе бизнеса – 2020 в Уфе поделилась директор Восточного регионального офиса ассоциированных палат торговли и промышленности Индии Перминдер Джит Каур.

По ее словам, государство оказывает всестороннюю поддержку удаленным регионам, стремится к тому, чтобы в них развивались самые разные отрасли. Помогает предприятиям выходить на международный рынок и в первую очередь на рынок соседних стран.

«Мы должны слышать и понимать друг друга, ни в коем случае интересы одной страны не должны превалировать над интересами другой. Институты ШОС как раз существуют для того, чтобы осуществилось это выравнивание и интересы сочетались между собой. То, что выгодно для всех, должно быть выгодно для каждого», - отметил исполнительный секретарь Делового Совета Шанхайской Организации Сотрудничества Сергей Канавский.

Площадка международных форумов в столице Башкортостана поможет в установлении прочных связей между странами-участницами ШОС и будет способствовать укреплению бизнес-связей.

Относиться к кризису как к новым возможностям и точке роста удалось Китаю. Местный бизнес старается максимально сокращать издержки, перераспределять средства, создавать технологичные инновационные сервисы. Новыми драйверами роста китайской экономики на долгосрочную перспективу призваны стать инновации и высокие технологии. Об этом заявил региональный представитель ТПП в Восточной Азии (Пекин) Павел Кудрявцев в ходе панельной сессии «Единое деловое пространство ШОС и БРИКС. Партнерство деловых кругов». Он отметил, что в инфраструктуру нового типа до 2025 года будет вложено около $3 трлн.

Эксперты МНБ-2020 пришли к выводу, что в России существуют институты развития бизнеса. У молодежи есть выбор, который опирается на множество программ поддержки. В этой сфере акцент будет сделан на развитии кампусных территорий и строительстве инфраструктурных пространств. Это позволит университетам РФ организовать новые коллаборационные связи, в том числе для развития экспорта российского образования в постпандемийный период.

Власти Республики Башкортостан планируют построить новый межвузовский кампус в регионе в рамках реализации проекта «Евразийский научно-образовательный центр» (НОЦ) – сообщил руководитель Администрации Главы Республики Башкортостан Александр Сидякин.

«Предполагаем в рамках НОЦ появление большого межвузовского кампуса. Уже выделили 15 гектаров земли. Это будут как кампусы для студентов, так и полноценное жилье для приглашенных иностранных и прочих высококвалифицированных специалистов образовательно-академической среды. Это будут также совместные пространства для отдыха, конференций, лекций, спорта. Это будут лаборатории, которых у нас еще нет», - сообщил Сидякин, выступая на сессии МНБ «Экспорт образования и трансформация региона: инфраструктурные и цифровые решения, меры поддержки и продвижения за рубежом».

Он добавил, что перед «Евразийским научно-образовательным центром» стоит задача экспорта образования. Цель — минимум 10 тысяч иностранных студентов. Обретение статуса НОЦ – это точка роста для региона.

Развитие образования поможет молодым бизнесменам выйти в том числе на зарубежные рынки. Что же касается местных рынков сбыта, то Башкортостану для гармоничного развития торговой индустрии необходимо порядка 500 тысяч квадратных метров новых оптово-распределительных центров.

Объем замещения привозной агропромышленной продукции товарами местного производства оценивается в Башкортостане в сумму около 150 млрд рублей в год. Такие данные в ходе тематической сессии «Республика Башкортостан. Окно в Россию» озвучил министр торговли и услуг Республики Башкортостан Алексей Гусев.

«Наш регион имеет огромный аграрный потенциал, но не всегда та продукция, которую мы производим, в конечном виде попадает к нам на полку, – отметил Алексей Гусев. – Ситуация такова, что сложив объем производства и ввоза какого-то продукта, мы увидим цифру выше уровня его потребления. Эта разница говорит о том, что наш продукт был вывезен из республики, доработан, упакован и ввезен обратно. То есть вся добавленная стоимость осталась за пределами региона», - добавил Гусев.

Не менее важным аспектом поддержки стал вопрос внедрения «халяльной ипотеки» в России. «Халяльная» или разрешенная ипотека подразумевает под собой финансирование на приобретение недвижимости по нормам шариата – на ссуду накладывается не процент, а наценка, которая определяется между себестоимостью товара и ценой его реализации.

Халяль-экономика является одной из самых быстро растущих в мире. По данным 2019 года, оборот халяль-продукции превысил $2,2 трлн. К концу 2024 года прогнозируется рост до $3 трлн. Президент РФ Владимир Путин поручил увеличить к 2024 году экспорт российской халяль-продукции с $20 млрд до $45.

«Тема халяль – это не только продукты питания, но и образ жизни. Развитие данного бизнеса зависит от доверия потребителей, поэтому его необходимо вести с учетом духовно-нравственных ценностей», – отметил Председатель Центрального духовного управления мусульман России, Шейхуль-Ислам, Верховный муфтий Талгат Таджуддин.

В Республике Башкортостан продукция халяль определена как точка развития. С июля этого года Правительство республики утвердило дорожную карту по продвижению халяль-индустрии на международные рынки. На сегодняшний день в РБ около 1000 предприятий могут осуществлять экспорт своей продукции под маркой «Халяль».

Президент Союза «Торгово-промышленная палата Республики Башкортостан» Тимур Хакимов в своем выступлении отметил, что направление халяль, как и инвестиционное сотрудничество в трендах развития экономики. Он предложил организовать Клуб инвесторов регионов ШОС и БРИКС и сообщил о возможности создания интернет-платформы для проверки надежности контрагента.

«Для эффективного сотрудничества предприятий из стран ШОС и БРИКС необходимо разработать механизм повышения доверия контрагентов из этих стран. В частности, создать межрегиональную интернет-платформу для проверки надежности контрагентов. При этом надо предусмотреть, чтобы данные о компаниях могли вносить только торговые представительства, торгово-промышленные палаты и другие авторитетные бизнес-объединения региона. Через эту платформу наладим взаимодействие между организациями и оперативно сможем искать партнеров в других странах», - отметил Тимур Хакимов.

Бизнес

Второй день МНБ-2020 был посвящен вопросам бизнеса. Представители МСП, эксперты и представители власти выработали новые стратегии развития предпринимательской сферы.

Экономика Республики Башкортостан завершает 2020 год в условиях пандемии коронавируса без критических падений по различным отраслям – заявил Глава Башкортостана Радий Хабиров.

«Все это время смотрели спокойно на вызовы, которые преподносила жизнь. Тяжело было в начале пандемии, когда не умели лечить. Научились. Думали, что ситуация успокаивается, но начался осенний этап, более тяжелый. Тем не менее, не дрожали, а спокойно делали свое дело. В республике падение на 2% индекса промышленного производства. По темпам видим, что 2020 год закончим в параметрах 2019 года. Это говорит о том, что проблемы пандемического года экономика проходит спокойно. Позитивный фактор: по итогам девяти месяцев отмечен рост инвестиций на 4,4%. Люди нам верят и вкладывают в экономику, а это плюсом 22 млрд рублей. Если говорить о сельском хозяйстве, это лето подарило нам плюс 4,5%. Мы впервые за последние пять лет дали 4 млн тонн зерна», - заявил Радий Хабиров.

«Региональным новшеством для реализации проектов на территориях опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) в Башкортостане станет такой инструмент привлечения инвесторов, как «Магазин готовых решений», - сообщил первый заместитель Премьер-министра Правительства РБ – министр экономического развития и инвестиционной политики РБ Рустам Муратов. Инвестору будет предложен бизнес-план, упакованный в «коробочное» решение, по которому имеются все необходимые разрешительные документы, предложения по площадкам.

Особо значимым сектором экономики, который дает возможность открыть и развивать свое дело, названы креативные индустрии. Они также призваны находить рабочие места для женщин по всему миру. Вовлечение женщин в экономику позволит добавить к мировому валовому внутреннему продукту 28 трлн долларов, что эквивалентно еще одной экономике Китая или США.

«Креативные индустрии представляют собой значимый сектор экономики, который дает возможность открыть и развивать свое дело, а также находить рабочие места для женщин по всему миру. Уже сегодня сектор креативных индустрий демонстрирует высокие темпы роста, значительно превышающие средние темпы роста мировой экономики», - отметила посол доброй воли Организации объединенных наций по промышленному развитию (ЮНИДО) от Российской Федерации Вероника Пешкова.

Так, в Республике Башкортостан запустят производство юрт с панорамными окнами. Об этом рассказала генеральный директор ГУП «Агидель» Гузель Каримова. Она также отметила, что в период пандемии швейный цех ГУП «Агидель», который занимается созданием уникальной художественной продукции и пошивом текстиля, перепрофилировали в производство многоразовых масок и комбинезонов. Кроме того, ГУП «Агидель» запустило линейку этнической одежды и в скором времени планирует открыть фирменный магазин в Уфе.

«Мы совместили национальное и современное. Этнический стиль всегда остается модным. В коллекциях «Шанель», «Диор» и «Прада» присутствуют восточные мотивы. Наши наряды самобытные и яркие. Мы разработали новый локальный бренд Agidel, который состоит из нескольких серий: Agidel home, Agidel woman, Agidel men. Кроме того, сейчас прорабатывается выпуск мужского и женского парфюма. Эта продукция будет реализовываться как сувениры», - рассказала Гузель Каримова.

Другое направление развития – цифровизация всех сфер госуправления и бизнеса. Развитие несырьевого неэнергетического экспорта, улучшение качества российского образования и повышение его привлекательности на международном рынке являются важными этапами укрепления экономики региона.

Создание механизмов для получения обратной связи от предпринимателей по поводу проверок бизнеса является одним из важных условий для обеспечения благоприятного бизнес-климата, в том числе в условиях пандемии, – этой теме была посвящена пленарная секция второго дня форума.

«Мы должны допускать самоорганизацию бизнеса, но в тех пределах безопасности, которые фактически созданы для бизнеса. И такого рода платформы как «За бизнес» созданы. Они позволяют выстроить систему правильной саморегуляции. Но самое главное — механизм обратной связи. Сегодня эта обратная связь для нас чрезвычайно важна. Применительно к платформе видим, что предприниматель, обратившийся с заявлением, может ответить на это заявление, обжаловать ответ, оставить отзыв. Все эти отзывы отдаем на рассмотрение наблюдательному совету», - сказала генеральный директор АНО «Платформа» Элина Сидоренко.

В ходе пленарной сессии отмечены роль развития предпринимательства в России для повышения конкурентоспособности российской экономики и принятые Госдумой инициативы для поддержки бизнеса.

«Важно отметить, что Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров внес значительный вклад в развитие доверительного диалога власти и бизнеса региона. Очередное подтверждение этому – данный форум. В этот непростой для всех период оказывать поддержку бизнесу особенно важно, тем более в виде организации таких пространств, где власть и предприниматели могут слышать друг друга и прорабатывать наболевшие вопросы. Эта площадка способствует разработке новых бизнес-моделей, стратегий развития бизнеса, и, что крайне важно – взаимодействию государства и МСП», - сообщил депутат Госдумы ФС РФ, координатор федерального партийного проекта «Локомотивы роста» Денис Кравченко.

Перспективы развития торгово-экономических связей и строительства оптово-распределительных центров Премьер-министр Правительства Республики Башкортостан Андрей Назаров обсудил с делегацией из Казахстана в рамках Международной недели бизнеса – 2020.

«Для Республики Башкортостан Казахстан является основным партнером и ближайшим соседом. У нас есть большой нереализованный потенциал сотрудничества, который можно существенно расширить в ближайшее время, даже несмотря на имеющиеся ограничения», - сообщил Андрей Назаров.

Правительством Республики Башкортостан заключены Соглашения о сотрудничестве с рядом регионов Республики Казахстан, которые являются правовой основой для совместной работы. Также в планах у руководства Башкортостана открытие представительства в городе Нур-Султане, что позволит укрепить торгово-экономические связи между регионом и Казахстаном.

Туризм

Пандемия коронавируса дала огромный толчок развитию внутреннего туризма. Эксперты признали важность создания условий для развития и продвижения туристических территорий Башкортостана, поддержки геопарков, популяризации круглогодичных путешествий и тиражирования новых туристических направлений, таких как глэмпинг, агро- и экотуризм.

Ограничения в сфере выездного туризма, связанные с пандемией COVID-19, привели к появлению беспрецедентных возможностей для жителей России познакомиться со своей страной в качестве туристов и стать свидетелями модернизации отрасли внутреннего туризма.

Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров подчеркнул, что все предприятия туристической отрасли соблюдают и будут соблюдать новые санитарно-эпидемиологические нормы. «Наши дома отдыха, наши туристические базы будут работать с соблюдением норм. Мы даем возможность работать людям, которые заняты в туристической отрасли. Даем возможность людям посмотреть наши туристические места», – отметил он.

«За это лето Башкортостан посетили в три раза больше туристов, чем обычно, около 2 миллионов человек. Для нас это огромный шанс, стимул для развития внутреннего туризма, как в свое время санкционная политика привела к тому, что теперь мы занимаемся крепким сельским хозяйством», – добавил Радий Хабиров.

Перед российскими регионами стоит задача – рассказать о себе другим странам, чтобы о России знали не только по Москве и Санкт-Петербургу. Так видит перспективы развития туризма в России президент и учредитель компании Worldgroup Грэм Кук.

«Россия – это целый мир в одной стране. Самое большое препятствие, которое Россия переживает, – как объяснить миру, донести до них ваши продукты. То же самое можно отнести к небольшим дистанциям. У нас около 200 стран, и они все переживают такую трудность», - считает Кук.

В свою очередь президент Общенационального союза индустрии гостеприимства (ОСИГ) Грант Бабасян отметил, что с учетом роста внутреннего туризма в настоящее время важно выделить три основных направления: инфраструктурное развитие, кадровое обеспечение, продвижение регионов внутри страны.

«И речь не только о туристическом потенциале. Важно, чтобы жители понимали, что на Ямал или в Тюмень лететь только два часа, а не шесть или восемь, что Башкирия – удивительно красивая республика. Наша задача, чтобы школьники сами просили своих родителей посетить регионы страны и могли это сделать», – отметил он.

Вице-президент Российского союза туриндустрии Александр Осауленко признал, что нынешние туристы предпочитают тратить меньше времени на подготовку тура, и рассказал о разработанных цифровых решениях. Например, о приложении «Помощник туриста». Оно предусматривает возможность бесплатного звонка – эта функция будет доступна к летнему сезону 2021 года.

В этом плане туристический потенциал Республики Башкортостан позволяет привлекать в регион миллионы туристов ежегодно, при этом власти рассчитывают увеличить турпоток до 3-3,5 млн человек за счет развития инфраструктуры и проведениях новых значимых мероприятий, – отметил Премьер-министр Республики Башкортостан Андрей Назаров.

«Наша задача – выйти на планку примерно в 3-3,5 млн туристов в год уже в ближайшее время, существенно добавить процент иностранных туристов. Если сейчас иностранцев около 100 тысяч, это 5%, то задача – увеличить до 10-15%. Рассчитываем, что Башкортостан будет в пятерке лучших регионов РФ по туризму, по количеству туристов, по инфраструктуре туризма, которую мы сейчас формируем», – рассказал Андрей Назаров.

Республика Башкортостан получила Гран-при Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards 2020. Об этом в рамках секции «Развитие круглогодичного туризма в регионах России. Деловой туризм в постковидную эпоху» сообщил руководитель конгресс-бюро Башкортостана «Офис-группа» Павел Музыченко.

«Республика Башкортостан получила Гран-при Russian Event Awards 2020 за проведение Всероссийского инвестиционного сабантуя «Зауралье-2020» в номинации «Лучшее туристическое MICE-событие», а Гастрономический фестиваль народной кухни «Гусь и мед», прошедший на полях сибайского Инвестсабантуя, взял специальный приз как «Лучшее событие в области гастрономического туризма». Люди посмотрят на эти результаты и приедут сюда попробовать этого гуся, эту особую башкирскую кухню. Такие события, как и Международная неделя бизнеса, поднимают внутренний и деловой туризм на новый уровень», - добавил Музыченко.

В рамках круглого стола также обсуждались вопросы проведения деловых и событийных мероприятий в период пандемии. Они в этом году значительно ограничены. По мнению экспертов деловая среда вынуждена искать новые коммуникационные площадки: онлайн-форумы, гибридные мероприятия – это способ сохранить сферу, однако без делового туриста отрасль путешествий претерпевает значительные убытки.

На полях форума рассмотрены вопросы становления малой авиации в России, возрождение которой позволит расширить транспортные связи туристских дестинаций регионов. Туристическому сообществу необходим поиск свежего взгляда на прежние процессы. Развитие региональных конкурентоспособных турпродуктов позволит создать новые точки роста для многих субъектов России. Советник президента Российского союза туриндустрии Тимофей Кононенко сообщил, что реализация государственной программы кэшбэка за отдых в России в 2021 году будет продлена.

«По данным Ростуризма, у основных крупных туроператоров в период действия программы продажи по отношению к аналогичному периоду прошлого года выросли в среднем на 40%. У агрегаторов рост бронирования составил 10-15%. Ростуризм работает над продолжением акции и в следующем году. В целом можно говорить о 60-70-процентном росте продаж у крупных участников рынка. При этом доля продаж туров на Новый год составила 32%», - отметил Кононенко.

В топ новогодних направлений попали курорты Краснодарского края – 42%, Кавказских Минеральных вод – 20%, Урала и Сибири – 13%, Крыма – 10%, средней полосы России – 6%, Подмосковья – 5%.

Экономика

Четвертый день форума стал площадкой для выстраивания межрегиональных горизонтальных связей, организации профессионального диалога, обмена опытом между экономическими блоками, обсуждения перспектив развития экспорта в условиях пандемии.

За январь-сентябрь внешнеторговый оборот Российской Федерации снизился на 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Однако выявились и те отрасли, где показатели не только не снизились, но и улучшились. Среди них производители медицинского оборудования и антисептических средств. В сфере продовольственных товаров и сырья, текстильных изделий также наблюдается рост. Об этом рассказал Премьер-министр Правительства Республики Башкортостан Андрей Назаров.

«Этот год по многим направлениям и странам оказался прорывным. Мы планируем открыть представительство в Вене и Стамбуле. Сейчас готовим к открытию представительство в Казахстане. Ряд торговых домов Республики Башкортостан работает в Болгарии, Словакии, Чехии – все это направлено на то, чтобы бизнесмены тех стран узнали о Башкортостане и смогли выстроить взаимоотношения, наладить поставки в нашу республику либо стать потребителями наших товаров. В fashion-индустрии многие производители Башкортостана занимают полноценное место и являются законодателями мод», – рассказал Андрей Назаров.

Он добавил, что в скором времени из Башкортостана планируется экспортировать не только товары, но и знания, технологии, что даст существенное увеличение доходов республики и конкурентоспособных предприятий РБ на мировом рынке.

В период пандемии пришлось перестраиваться на более гибкое и быстрое реагирование. Для этого при Российском экспортном центре создали антиковидный штаб, где вопросы экспортеров пытались решать практически в ручном режиме – рассказал вице-президент Акционерного Общества «Российский экспортный центр» Сергей Вологодский.

«Ситуация этого года была непростая, но тот объём энергетического сырьевого экспорта, который составил порядка 111 млрд долларов, внушает оптимизм. В этом году все стремительно поменялось. Если говорить про инструментарий господдержки, то в этом году получилось запустить ряд новых программ – это компенсация затрат на сертификацию за рубежом. Нам удалось не только поддержать тот уровень господдержки, но и увеличить. Мы должны менять свои подходы, свои принципы, нам нужно думать о цифровизации всех наших процессов. Межведомственная система электронного взаимодействия позволяет уйти от необходимости подгрузки различных справок», – сообщил Сергей Вологодский.

Он добавил, что ряд таких сервисов полноценно запускается со следующего года. Это позволит уйти от бумажного документооборота и сократить временной ресурс.

Наращивание европейского экспорта из России – это логичное развитие всех предыдущих этапов присутствия европейского бизнеса в России. Об этом сообщил генеральный директор Ассоциации европейского бизнеса Тадзио Шиллинг.

«Пандемия ставит нас перед новыми вызовами. Мы стоим перед задачами, которые невозможно решать по отдельности, такими как здравоохранение. Мы готовы создать форум для поддержки и сертификации башкирских и вообще российских продуктов, давайте подумаем над его созданием», – сказал он.

О важности баланса между экспортом и импортом рассказала руководитель Центра отраслевой экономики Научно-исследовательского финансового института Министерства финансов РФ Инна Рыкова.

«У нас многие сферы до сих пор относятся к экспортируемым. Как мы можем говорить об импортозамещении, если сырье мы закупаем за рубежом? Нам нужно задуматься о развитии промышленности в некоторых сферах. Не забывайте, что внешняя экономика, это не только экспорт, но и импорт. Нельзя замещать то, что мы не можем производить. Важно держать баланс между экспортом и импортом», – отметила Инна Рыкова.

В 2020 году на поддержку экспорта продукции субъектов малого и среднего бизнеса в Башкортостане выделено 215 млн рублей, из которых 165 млн составили субсидии на транспортировку товаров, 20 млн – на их сертификацию, а 30 млн – «экспортный кэшбэк». На ближайшее время намечена презентация проекта зонтичного бренда «Сделано в Башкортостане». Он будет базироваться на онлайн-платформе регионального Центра поддержки экспорта, где компания-экспортер через личный кабинет сможет в электроном формате получить все услуги экспортно-ориентированных программ Башкортостана.

В результате активной работы дня экономики предложены новые меры по развитию Общенационального плана восстановления, сформированы рекомендации для выстраивания векторов стратегии государственной политики, рассмотрена антикризисная программа поддержки региональных проектов, предложены к внедрению региональные инструменты редомициляции и новые рычаги по привлечению внешних инвестиций.

Замдиректора Департамента стратегического развития и инноваций Минэкономразвития РФ Егор Шипицын сообщил, что в России планируют создать инновационные научно-технологические центры (НТЦ), в основе которых будут находиться университеты.

«У нас есть инициатива, связанная с развитием инновационных НТЦ. Это некий преференциальный режим, похожий на Сколково, предусматривающий налоговые льготы, таможенные преференции и прочее. Суть различия между нашими научно-технологическими долинами заключается в том, что в центре всей этой конструкции в виде сердца бьется университет. То есть инициатором выступает университет», – пояснил Егор Шипицын.

С помощью созданной для экспортеров цифровой платформы «Одно окно» в России планируется создать эффективный инструмент поддержки для участников ВЭД из одной точки 24/7. Об этом в пятницу на Международной неделе бизнеса — 2020 в Уфе сообщил вице-президент АО «Российский экспортный центр» (РЭЦ) по реализации проекта «Одно окно» Алексей Михайлик.

Публичный доступ для экспортеров и всех юридических лиц к платформе «Одно окно» РЭЦ предоставил в конце ноября. Главная цель — сделать экспортные процессы прозрачными.

Большое внимание в панельных дискуссиях было уделено переходу многих сервисов в онлайн и созданию цифровых двойников регионов. Это поможет в планировании территорий, откроет широкие перспективы для малого и среднего бизнеса, а на федеральном и региональном уровне даст возможность перенаправлять денежные потоки и значительно уменьшить бюджетные издержки.

Республика Башкортостан, принимающая Международную неделю бизнеса – 2020, имеет свой опыт в цифровизации сервисов и использовании больших данных в государственном управлении.

«В республике мы приняли решение двигаться эволюционным путем, поступательно выстраивая тактику в соответствии со стратегией развития экономики. От информатизации органов власти мы перешли к информатизации услуг и сервисов. Это помогло избежать дублирования функций, а также расширило линейку предлагаемых услуг не только для граждан, но и для юридических лиц. Теперь бизнес в своей деятельности может быть максимально самостоятельным и не контактировать с государством. Часть работы по цифровизации систем уже завершена, другая будет готова к следующей отчетной точке – 2024 году. На федеральном уровне главная цель в этом направлении – создание национальной системы управления данными», - сообщил заместитель министра цифрового развития государственного управления РБ Расул Таипов.

За период шести последних месяцев рынок онлайн-торговли в Башкортостане вырос на 43%. Такие данные в ходе сессии «Цифровая трансформация: как мы будем жить в эпоху дистанта» на проходящей в Уфе Международной неделе бизнеса – 2020 привел заместитель директора по GR компании «Яндекс» Евгений Хохлунов.

«Темп роста покупки товаров через Интернет в Башкортостане по динамике своего развития в целом совпадает с общероссийским, где в этом году данный показатель вырос на 45%, то есть практически наполовину, – отметил Евгений Хохлунов. – Наша страна по темпам роста онлайн-торговли занимает сейчас первое место в мире. Доля покупателей товаров и услуг через Интернет утроилась за шесть последних лет, интернет-магазины посещает около 70 миллионов россиян, при том, что в целом по миру в онлайне пока находится только 17% ритейла», - добавил Хохлунов.

В рамках МНБ также состоялось награждение 8 победителей конкурса «Экспортер года» Республики Башкортостан.