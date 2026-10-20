В Мишкино прошел  районный конкурс‑выставка поделок из природного материала

- Осенняя пора - это не только время золотого листопада, но и пора вдохновения, - говорит режиссер марийского народного театра «У илыш» Мария Минилбаева. - В нашем Дворце культуры прошла традиционная конкурс-выставка поделок из природного материала, которая объединила детей, родителей и педагогов в едином творческом порыве. Главной целью выставки стало развитие творческих способностей детей, формирование бережного и восторженного отношения к окружающей природе, а также укрепление детско-родительских отношений через совместное создание шедевров. Такое творчество помогает ребенку раскрыть фантазию, а родителям - провести время за общим интересным делом.

Выставка расположилась в фойе РДК. Фантазия участников конкурса не знала границ. На выставочной экспозиции развернулся настоящий сказочный мир. Для создания работ использовались самые разные дары природы - шишки, семечки, желуди, осенние листья всевозможных оттенков. В ход пошли ореховая скорлупа, веточки деревьев, мох, береста, кора. Среди работ можно было увидеть овощи, превратившиеся в забавных зверей, дома, кареты и сказочных персонажей. Каждая конкурсная работа отличалась уникальностью и кропотливым исполнением. Посетители выставки могли увидеть и лесных жильцов на опушках из коры, и изящные букеты из засушенных цветов, и целые сюжетные композиции. Много было изготовлено ежей. Материал был использован разный - спички, семечки и шишки. Сказочные зверьки даже залезли на ветки, украшенные бисером. Участники подошли к конкурсу творчески, даже придумали к своим работам веселые стишки-четверостишия.

Рассматривать рукотворные шедевры - одно удовольствие! Посетители Дворца культуры восхищались красотой, созданной талантливыми школьниками района.

В номинации «Волшебная сказка» отличились лицеисты Тимофей Алкенов и Шахина Гизатуллина (руководитель Р. Абхаликова), Александр Минлиев и Камилла Шакирова (руководитель Л. Килинбаева), Дарина Адылшина и Алина Мулламухаметова (руководитель Н. Ишалина), ученик ПМШ № 2 Самир Шайхутдинов (руководитель Л. Хасанова), малонакаряковцы Карина Князева (руководитель Ж. Салмиярова), Кристина Кочергина (руководитель Р. Аглетдинова), Ева Айметова (руководитель А. Ильина), кайраковцы Ярослав Александров (руководитель Г. Янсубаева) и Есения Изибаирова (руководитель О. Шамуратова).

В номинации «Цветочный вальс» на первом месте оказалась конкурсная работа Лилии Гайниахметовой (руководитель В. Муртазина).

В номинации «Лесные чудеса» первое место разделили три конкурсанта – кайраковцы Ева Салиева (руководитель И. Аликова), Андрей Янсубаев (руководитель Г. Янсубаева и ученица ПМШ № 2 Алина Апсадикова.

В номинации «Очей очарованье» победу одержала ученица ПМШ № 2 - Дарина Салихова (руководитель В. Легостаева).

- Каждая поделка - это не просто вещь, а маленькое чудо! - говорит Мария Минилбаева. - Сколько фантазии, старания и души было вложено в каждую работу! Наша выставка росла буквально на глазах и получилась невероятно яркой, теплой и душевной. Все участники были отмечены добрыми словами и грамотами. Благодарим всех родителей и детей за активное участие, выдумку и подаренное праздничное настроение! Ждем новых творческих идей в следующих конкурсах!

Светлана Тоймурзина