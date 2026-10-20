В Иликовском клубе прошло праздничное мероприятие

И это не случайно, так как отец так же, как и мама, является самым важным в жизни каждого человека. День отца - это повод вспомнить, поздравить и поднять авторитет мужчины в семье, повысить его ответственность за воспитание детей. И это самая главная цель данного праздника.

В рамках празднования международного Дня отца в учреждениях культуры района проводились различные мероприятия, в ходе которых присутствующие знакомились с историей праздника, когда и откуда пошла традиция празднования Дня отца, как и в каких странах его отмечают.

18 октября в клубе деревни Иликово состоялось особое мероприятие, посвященное самым важным мужчинам в жизни каждого из нас - отцам. Иликовский сельский клуб демонстрирует высокий уровень активности и вовлечённости местного сообщества. Работа методиста учреждения Инги Дигитаевой характеризуется высокой отзывчивостью и готовностью поддерживать сельчан в любых начинаниях. Она не только организует мероприятия, но и выступает связующим звеном между клубом и населением. Благодаря усилиям Инги Федоровны Иликовский СК остаётся центром притяжения для всех, кто ценит общение, творчество и совместную деятельность.

Программа праздничного вечера « С любовью к отцам…» была насыщенной Гости смогли и пообщаться, и насладиться яркими концертными номерами. Однако главным смысловым центром события стали не только музыкальные и танцевальные выступления, но и глубокие, искренние моменты признательности.

Особое внимание было уделено отцам, чьи сыновья сегодня проходят службу в зоне специальной военной операции. Для таких семей были торжественно вручены благодарственные письма. Этот жест стал символом поддержки и уважения к мужеству отцов, которые воспитывают героев, защищающих Родину.

С трогательной речью к виновникам торжества обратилась председатель совета ветеранов Елена Байрамова.

- Отцы - это наши первые наставники, наши герои и лучшие друзья, - сказала Елена Мандияровна. - Они учат нас стойкости, мужеству и мудрости. Благодаря их заботе и поддержке мы становимся сильнее и увереннее, учимся преодолевать трудности и радоваться успехам. Каждый из нас хранит в сердце воспоминания о тех моментах, проведённых с отцом: его улыбка, объятия, мудрые советы и просто те тихие беседы, которые согревают душу. Отцы дарят нам не только любовь, но и бесценный опыт, который помогает нам идти по жизни. Живем мы в деревне, и жизнь здесь не стоит на месте. Сколько бы работы ни шло, без наших мужчин, без отцов, без мужей многое бы просто не сдвинулось с места. В этом году в нашей деревне проделано много работы. И это заслуга именно их - сильных, трудолюбивых, надежных. Хочется сказать им большое спасибо за вклад в общее дело, за то, что держат руку на пульсе и не бросают дело на полпути. Вы - опора и гордость нашей деревни! Сегодня мы искренне благодарим всех отцов за их неоценимый вклад в наши жизни. Вы - наша опора и поддержка, наша гордость и пример для подражания. Пусть каждый ваш день будет наполнен радостью, счастьем и благополучием.

Вечер также стал поводом для личных признаний. Звучали видео-поздравления от детей, записанные заранее или присланные в прямом эфире. Эти ролики, полные любви, гордости и теплых слов, вызвали у многих слезы умиления и радости. Каждый ребенок постарался выразить свою любовь и благодарность отцу именно так, как чувствует это сам.

Праздник прошел в душевной атмосфере и стал настоящим праздником семьи, единства и патриотизма. Он напомнил всем присутствующим о важности семейных ценностей и о том, как важно вовремя говорить спасибо своим близким.

Светлана Тоймурзина, материал предоставлен Иликовским сельским клубом