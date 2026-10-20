В Большесухоязовском сельском Доме культуры состоялся праздничный концерт

На торжественное открытие пришли жители деревни всех возрастов.

- Сегодня у нас особенный, по-настоящему исторический день. После капитального ремонта вновь распахивает свои обновленные двери Большесухоязовский сельский дом культуры! – обратился к зрителям ведущий Василий Кутлуметов.

- Этот праздник стал возможен благодаря масштабной поддержке государства. Наш сельский дом культуры вошёл в республиканскую программу «Развитие культуры и искусства в Республике Башкортостан». Это не просто ремонт стен и крыши. Это инвестиция в наше будущее, в тепло наших встреч и сохранение традиций.

Большесухоязовцы долго ждали этого момента. Капитальный ремонт Дома культуры - это лишь часть большой работы по преображению нашей республики. Благодаря программе поддержки сельских учреждений Дом культуры преобразился: заменены окна, двери, приведены в порядок полы и потолки, а стены теперь радуют свежей штукатуркой. Особое внимание уделили входной группе - она стала не только красивой, но и удобной. Кроме того, в целях безопасности установлены новые противопожарные двери.

Программа развития культуры направлена на людей. В республике нет неприметных сел - каждое должно иметь свой центр притяжения.

Обновление учреждения стало значимым событием для жителей деревни. Теперь Дом культуры готов принимать гостей в современных и комфортных условиях, создавая ещё больше возможностей для проведения творческих мероприятий, концертов и встреч.

С приветственным словом и поздравлениями к жителям и гостям обратились Глава администрации Мишкинского района Лариса Александрова и заместитель министра культуры Республики Башкортостан Эльза Карамурзина.

Трогательным моментом стали слова благодарности в адрес всех, кто помог обновлению Дома культуры. Глава СП Большесухоязовский сельсовет Станислав Сергеев и депутат Бирского района, меценат, предприниматель Вячеслав Сабиров искренне поблагодарили всех, кто вложил силы и средства в ремонт.

Особый эмоциональный акцент празднику добавил рассказ помощника режиссёра Станислава Янышева. Он провёл для гостей небольшой исторический экскурс и рассказал, с чего начинался клуб, как он жил все эти годы и до чего дошёл сегодня. Слушать Станислава Альбертовича было по-особенному тепло: в каждой строчке звучала история самого Дома культуры - места, которое много лет остаётся сердцем творческой жизни поселения. Хочется отметить, что у Большесухоязовского сельского Дома культуры нынче двойной праздник - в этом году он отметил 40-летний юбилей.

Свои музыкальные подарки зрителям подарили вокальные ансамбли «Соказа сем» (руководитель Анастасия Асмаева), «Ладушки» (руководитель Ирина Шамуратова), «Березка» (руководитель Ирина Аликаева), «Муро памаш» (руководитель Надежда Михайлова), детский хор Большесухоязовского СДК, трио «Душа» Мишкинского РДК, дуэт Апековых.

Марийскими зажигательными танцами зрителей порадовал Народный ансамбль танца «Юго», руководителем которого является заслужанный работник культуры РБ Алексей Иванов.

Своими красивыми голосами украсили праздник талантливые солисты Руслан Янситов, Олесия Мусалина, Анастасия Белоусова, Анастасия Асмаева и Милена Апекова.

Что может быть чище и искреннее детского голоса? Что может быть крепче, чем любовь к родной земле, заложенная с самых ранних лет? В обновленном Доме культуры прозвучала главная песня нашего общего дома – «Родина моя». Ее исполнил детский хор Большесухоязовского СДК.

После ремонта Дом культуры обрел новую жизнь, но при этом сохранил свою неповторимую душевную атмосферу. Теперь в здании свежий интерьер, пространство стало светлым, в нем легко дышится и хочется творить. Верится, что активная работа здесь закипит еще более, а молодежь с радостью будет приходить на вечера.

- Мы сохранили родные стены Дома культуры и наполнили их современным содержанием, - поделилась ведущий методист по организации культурно-досуговой деятельности Анастасия Апекова. - Наш праздник получился душевным. Радует, что обновленный Дом культуры вновь стал центром культурной жизни деревни, местом творчества, общения и вдохновения.

Двери открыты для каждого жителя и гостя!

Светлана Тоймурзина