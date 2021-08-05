+4 °С
Облачно
Подписаться на Я.Новости75 лет Победы

Человек и закон

Человек и закон
5 Августа , 15:47
Микрокредитная компания привлечена к административной ответственности за нарушение закона
Человек и закон
4 Августа , 15:11
Порядок заполнения уведомления об уменьшении суммы налога при применении патентной системы налогообложения
Человек и закон
3 Августа , 17:08
В Уфе задержали сбытчиков поддельных ковид-медсправок
Человек и закон
27 Июля , 11:54
Как оперативно получать информацию о задолженности?
Человек и закон
25 Июля , 12:12
В Башкортостане сотрудники Госавтоинспекции работают в усиленном режиме
Человек и закон
24 Июля , 14:58
Недобросовестные «турагенты» чаще всего встречаются на онлайн-просторах
Человек и закон
24 Июля , 14:52
Судебные приставы Республики Башкортостан рекомендуют перед запланированным вылетом за рубеж проверить себя на наличие задолженности на официальном са
Человек и закон
24 Июля , 14:50
C 1 июля текущего года судебные приставы имеют право осуществлять выходы по адресам проживания должников.
Человек и закон
23 Июля , 14:52
О получении сведений онлайн, а также о записи на прием
Человек и закон
23 Июля , 14:44
«Личный кабинет индивидуального предпринимателя» - надежный помощник в ведении бизнеса
Человек и закон
22 Июля , 14:43
Личный кабинет налогоплательщика юридического лица» открывает новые возможности для своих пользователей
Человек и закон
22 Июля , 11:36
Пропаганда наркотиков: статья и ответственность по УК РФ и КоАП РФ
Человек и закон
22 Июля , 10:47
Судебные приставы будут привлекать к административной ответственности банки за нарушение прав должников
Все материалы

Сайт издания "Дружба". Копирование информации сайта разрешено только с письменного согласия администрации

УЧРЕДИТЕЛИ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан». Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ 02-01597 от 3 мая 2017 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Главный редактор - Кадикова Фирдаус Маликовна.

Эл. почта
mishpressa@mail.ru
Адрес
452340, РБ, Мишкинский район, село Мишкино, ул. Ленина, 87
Рекламная служба
8(34749)21508
Редакция
8(34749)21700
Приемная
8(34749)21700
Сотрудничество
8(34749)21700
Отдел кадров
8(34749)21700
Яндекс.Метрика