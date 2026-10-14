В 2026 году во время акции обследовали жителей 390 сельских населённых пунктов

Проект, который проходит в восьмой раз, стартовал 13 апреля и продлился до 11 сентября. Он направлен на повышение доступности диагностической помощи, раннего выявления социально значимых и хронических заболеваний среди жителей сельских районов. Для наиболее полного охвата и равномерного распределения нагрузки медработники выезжали по шести маршрутам – Уфимскому, Дуванскому, Нефтекамскому, Октябрьскому, Стерлитамакскому и Белорецкому. Они охватили 390 населённых пунктов в 54 муниципалитетах.

Специалисты провели более 186 тысяч осмотров и порядка 50 тысяч обследований, выявили свыше 29 тысяч заболеваний, в том числе 3 тысячи – у трудоспособного населения. На госпитализацию направили 476 человек.

– На предстоящий год мы планируем расширить охват населения за счёт увеличения географии и включения в маршруты большего количества отдалённых населённых пунктов, – сказал Айрат Рахматуллин. – Также усилим кадровый состав врачами узкого профиля на основе анализа заболеваемости в каждом конкретном районе.

Важно, что Минздрав России тиражировал проект «Поезда здоровья» в других регионах страны как стандарт выездной работы мобильных медицинских комплексов.

Радий Хабиров поблагодарил выездные бригады и поручил продолжать проведение акции. Глава республики также отметил, что Башкортостан занимает шестую строчку в рейтинге регионов по качеству удовлетворённости населения оказанием медицинской помощи.