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Здравоохранение
14 Октября , 04:01

В 2026 году во время акции обследовали жителей 390 сельских населённых пунктов

В 2026 году в акции «Здоровая республика – здоровый регион», реализованной в рамках нацпроекта  «Продолжительная и активная жизнь», задействовали 58 передвижных комплексов, в том числе республиканских медицинских учреждений. В работе «Поездов здоровья» приняли участие порядка 4 тысяч врачей, 5,3 тысячи специалистов среднего звена. Впервые им помогали более 1 тысячи волонтёров из числа студентов медколледжей. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Айрат Рахматуллин на еженедельном оперативном совещании у Радия Хабирова.

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Проект, который проходит в восьмой раз, стартовал 13 апреля и продлился до 11 сентября. Он направлен на повышение доступности диагностической помощи, раннего выявления социально значимых и хронических заболеваний среди жителей сельских районов. Для наиболее полного охвата и равномерного распределения нагрузки медработники выезжали по шести маршрутам – Уфимскому, Дуванскому, Нефтекамскому, Октябрьскому, Стерлитамакскому и Белорецкому. Они охватили 390 населённых пунктов в 54 муниципалитетах.

Специалисты провели более 186 тысяч осмотров и порядка 50 тысяч обследований, выявили свыше 29 тысяч заболеваний, в том числе 3 тысячи – у трудоспособного населения. На госпитализацию направили 476 человек.

– На предстоящий год мы планируем расширить охват населения за счёт увеличения географии и включения в маршруты большего количества отдалённых населённых пунктов, – сказал Айрат Рахматуллин. – Также усилим кадровый состав врачами узкого профиля на основе анализа заболеваемости в каждом конкретном районе.

Важно, что Минздрав России тиражировал проект «Поезда здоровья» в других регионах страны как стандарт выездной работы мобильных медицинских комплексов.

Радий Хабиров поблагодарил выездные бригады и поручил продолжать проведение акции. Глава республики также отметил, что Башкортостан занимает шестую строчку в рейтинге регионов по качеству удовлетворённости населения оказанием медицинской помощи.

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