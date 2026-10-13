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Здравоохранение
13 Октября , 11:50

Офтальмологи Башгосмедуниверситета представили исследования на конгрессе

Офтальмологи Всероссийского центра глазной и пластической хирургии Башгосмедуниверситета представили научные исследования на конгрессе в Ташкенте

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Офтальмологи Башгосмедуниверситета представили исследования на конгрессеОфтальмологи Башгосмедуниверситета представили исследования на конгрессе
Офтальмологи Башгосмедуниверситета представили исследования на конгрессе
В столице Республики Узбекистан состоялся VI Международный офтальмологический конгресс «IOC VI Uzbekistan 2026», в работе которого приняла участие делегация Всероссийского центра глазной и пластической хирургии Башкирского государственного медицинского университета (БГМУ). Мероприятие прошло в рамках Десятилетия науки и технологий (2022–2031) и инициативы «Наука побеждать», направленных на продвижение отечественных научных разработок на международной арене и поддержку исследователей.

Масштабное научное мероприятие объединило на своей площадке 1 720 учёных, практикующих врачей и офтальмохирургов более чем из 20 стран мира. Научная программа конгресса включала 270 докладов, охвативших самые актуальные направления современной офтальмологии: рефракционную и лазерную хирургию, пластическую хирургию, витреоретинальные вмешательства, хирургию катаракты и глаукомы, а также цифровую диагностику и персонализированную медицину.

Особое место в программе конгресса заняла отдельная секция Всероссийского центра глазной и пластической хирургии. В её рамках сотрудники центра представили девять докладов по различным направлениям офтальмологии, в том числе посвящённых применению уникального биоматериала «Аллоплант».
 
— Выход башкирской медицинской науки на международные площадки — это результат системной работы наших вузов и научных центров. Разработки, которые наши офтальмологи представили в Ташкенте, — это не только гордость республики, но и реальный вклад в мировую медицину. Мы будем и дальше поддерживать такие инициативы, потому что именно через международное сотрудничество рождаются прорывные решения, — отметила председатель Государственного комитета Республики Башкортостан по науке и высшему образованию Светлана Мустафина.

Участие в конгрессе позволило офтальмологам продемонстрировать международному профессиональному сообществу передовые научные и клинические разработки центра, обсудить ключевые вопросы современной офтальмологии и обменяться опытом с коллегами из разных стран.
 
Источник: Госкомитет по науке и высшему образованию
 
Фото: " Огни Агидели"
 
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