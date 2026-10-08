Молодой фельдшер вернулась в Аскинский район, чтобы помогать землякам

Получив диплом, выпускница сделала осознанный выбор: вместо большого города она вернулась домой. Свой выбор профессии объясняет глубоким внутренним убеждением. Ее всегда привлекала не кабинетная работа с бумагами, а живое общение с людьми и возможность реально повлиять на их здоровье.



— Фельдшер — это первый, кто приходит на помощь в самый страшный момент, тот, кто не имеет права растеряться, — — Мне нравится, что в этой профессии нет мелочей: нужно знать всё и уметь делать всё. Но главная причина — внутри меня живет острое желание облегчать чужую боль. Когда я вижу, что кому-то плохо, я не могу пройти мимо. А фельдшер — это профессия для тех, кто не проходит мимо, — отметила Диана Валиахметова.



Своей главной задачей на новом месте она видит не только лечение, но и профилактику заболеваний, а также создание атмосферы доверия. Для сельского здравоохранения это ключевой фактор: важно, чтобы люди не откладывали визит к врачу и обращались за помощью вовремя.



Приход таких неравнодушных специалистов, как Диана Валиахметова, — яркий пример реализации национального проекта в действии. Благодаря государственным программам поддержки молодые врачи и фельдшеры возвращаются в родные села, обеспечивая доступность медицины там, где она нужнее всего — в шаговой доступности от дома каждого пациента. Для жителей Усть-Табаски и окрестных деревень это означает, что качественная медицинская помощь теперь находится совсем рядом.

https://health.bashkortostan.ru/presscenter/news/855868/