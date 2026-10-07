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Здравоохранение
7 Октября , 11:40

В Бирской больнице прошла масштабная акция для профилактики

В Бирской центральной районной больнице Республики Башкортостан завершилась масштабная акция, приуроченная ко Всемирному дню сердца. На протяжении недели медики работали по всем фронтам, чтобы напомнить жителям о главном «моторе» нашего организма. Эта инициатива стала важной частью реализации национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», главная цель которого — увеличение продолжительности здоровой жизни россиян и снижение смертности от неинфекционных заболеваний.

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В Бирской больнице прошла масштабная акция для профилактикиВ Бирской больнице прошла масштабная акция для профилактики
В Бирской больнице прошла масштабная акция для профилактики

За эту неделю была выстроена комплексная система профилактики, охватившая все слои населения. В отделении медицинской профилактики и Центре здоровья были организованы дни открытых дверей: любой желающий мог пройти комплексный скрининг, измерить артериальное давление, рост, вес и индекс массы тела, а также пройти анкетирование для выявления скрытых факторов риска. Каждый участник получил персональные рекомендации по питанию, физической активности и ведению здорового образа жизни. Особое внимание было уделено тем, кто не всегда может добраться до поликлиники: участковые врачи и фельдшеры ФАПов провели масштабные подворовые обходы, посетив каждый дом в своих участках, чтобы прямо на месте измерить давление пожилым людям и напомнить о важности регулярного контроля за состоянием сердца.

Важной частью акции стала информационно-просветительская работа. Врач-терапевт Линара Зуфаровна Ахметнабиева и врач-кардиолог Наталья Сергеевна Шевченко провели большую «Школу здоровья», где подробно рассказали о факторах риска развития сердечно-сосудистых заболеваний — от гипертонии и высокого холестерина до стресса и гиподинамии, а также ответили на вопросы горожан. Параллельно с этим фельдшеры ФАПов организовали выездные школы здоровья для жителей отдаленных населенных пунктов района, обеспечив равный доступ к медицинской информации для всех. Профилактика началась и с самих медиков: инструктор ЛФК Центра здоровья Светлана Рамилевна Стромова провела для коллектива Бирской ЦРБ оздоровительную гимнастику и кардиокросс, ведь врач должен быть примером приверженности здоровому образу жизни.

Акция в Бирской больнице наглядно демонстрирует главный принцип национального проекта «Продолжительная и активная жизнь»: современная медицина — это не только высокие технологии в операционных, но и ежедневная, кропотливая работа по предотвращению болезней. Регулярные обследования, внимание к первым симптомам и ответственное отношение к себе — самый надежный способ предотвратить инфаркт и инсульт, сохранив высокое качество жизни на долгие годы.

https://health.bashkortostan.ru/presscenter/news/855363/ 

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