В Бирской больнице прошла масштабная акция для профилактики

За эту неделю была выстроена комплексная система профилактики, охватившая все слои населения. В отделении медицинской профилактики и Центре здоровья были организованы дни открытых дверей: любой желающий мог пройти комплексный скрининг, измерить артериальное давление, рост, вес и индекс массы тела, а также пройти анкетирование для выявления скрытых факторов риска. Каждый участник получил персональные рекомендации по питанию, физической активности и ведению здорового образа жизни. Особое внимание было уделено тем, кто не всегда может добраться до поликлиники: участковые врачи и фельдшеры ФАПов провели масштабные подворовые обходы, посетив каждый дом в своих участках, чтобы прямо на месте измерить давление пожилым людям и напомнить о важности регулярного контроля за состоянием сердца.



Важной частью акции стала информационно-просветительская работа. Врач-терапевт Линара Зуфаровна Ахметнабиева и врач-кардиолог Наталья Сергеевна Шевченко провели большую «Школу здоровья», где подробно рассказали о факторах риска развития сердечно-сосудистых заболеваний — от гипертонии и высокого холестерина до стресса и гиподинамии, а также ответили на вопросы горожан. Параллельно с этим фельдшеры ФАПов организовали выездные школы здоровья для жителей отдаленных населенных пунктов района, обеспечив равный доступ к медицинской информации для всех. Профилактика началась и с самих медиков: инструктор ЛФК Центра здоровья Светлана Рамилевна Стромова провела для коллектива Бирской ЦРБ оздоровительную гимнастику и кардиокросс, ведь врач должен быть примером приверженности здоровому образу жизни.



Акция в Бирской больнице наглядно демонстрирует главный принцип национального проекта «Продолжительная и активная жизнь»: современная медицина — это не только высокие технологии в операционных, но и ежедневная, кропотливая работа по предотвращению болезней. Регулярные обследования, внимание к первым симптомам и ответственное отношение к себе — самый надежный способ предотвратить инфаркт и инсульт, сохранив высокое качество жизни на долгие годы.

https://health.bashkortostan.ru/presscenter/news/855363/