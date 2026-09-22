Заслуженный врач РБ Ильдар Абзалтдинов о 40 летнем служении людям,призвании

Именно в этой сфере уже сорок лет безупречно трудится Ильдар Абзалтдинов — человек, чье имя для многих жителей района давно стало синонимом профессионализма, надежности и искренней заботы. Ильдар Жанович родился в 1963 году в селе Мишкино. Здесь прошли его детство и юность, окончил школу, впитав уважение к труду и людям, свойственное родной земле. Выбор пути был предопределен атмосферой дома. Родители — простые труженики среднего медицинского звена — мечтали видеть своих детей настоящими докторами. Когда пришла пора определяться Ильдару Абзалтдинову, на семейном совете долго не спорили. Его природная усидчивость, спокойствие и любовь к работе с мелкими деталями идеально ложились на профиль стоматологии. В 1981 году он стал студентом стоматологического факультета Башкирского государственного медицинского института, который успешно окончил в 1986-м. К сожалению, родители сегодня не могут разделить гордость за сына — их уже нет рядом. Но заложенные ими ценности честности и милосердия стали фундаментом всей его жизни. Старшая сестра Ильмира Жановна тоже врач, окончила лечебный факультет мединститута, работает долгие годы невропатологом в Мишкинской ЦРБ. Две ветви одной семьи сплелись в настоящую династию, где белый халат никогда не считался просто униформой, а был символом долга.

В этом году исполняется ровно 40 лет, как Ильдар Жанович работает по специальности. Он сознательно выбрал ортопедическую стоматологию — одно из самых сложных направлений, требующее ювелирной точности. За четыре десятилетия через его кабинет прошли тысячи людей. Для каждого он возвращал не просто возможность улыбаться без стеснения, но и качество жизни. Но доктор Абзалтдинов никогда не ограничивался стенами своего кабинета. Комсомольская закалка со студенческих лет переросла в активную общественную позицию. В разные годы он избирался комсоргом, профсоюзным организатором («профоргом»), отстаивая интересы коллег. Вершиной признания его управленческого таланта стала должность главного врача, которую он занимал дважды. Из общего трудового стажа десять лет Ильдар Абзалтдинов посвятил руководству медицинским учреждением, сохранив при этом главное — доверие пациентов и коллектива.

За каждым сильным мужчиной стоит мудрая женщина. У Ильдара Жановича этот тыл надежен, как нигде. С будущей супругой Альфией Ахматовной они создали семью в 1990 году. Их союз — это редкий пример полного взаимопонимания, ведь Альфия Ахматовна тоже носит высокое звание врача. По образованию она педиатр, однако последние десять лет успешно работает врачом функциональной диагностики. Общий язык, профессиональные шутки, понятные только медикам, и абсолютное понимание цены бессонных дежурств — так выглядит семья двух врачей, которые вот уже несколько десятилетий вместе спасают здоровье других.

Дети Ильдара и Альфии Абзалтдиновых росли в доме, пропитанном запахом лекарств и разговорами о пациентах. Казалось бы, судьба была предрешена. Дочь окончила школу с золотой медалью, сын также получил медаль за отличную учебу. Оба поступили в ведущие вузы республики без проблем. Однако дети выбрали свои дороги. Дочь сегодня — успешный экономист в Уфе, работает в компании «Башнефтегеофизика». Сын пошел в сферу информационных технологий: бакалавриат в столице Башкортостана, два года магистратуры в Санкт-Петербурге, а сейчас он востребованный программист. Глядя на их успехи, Ильдар говорит об одобрении без капли сожаления. Врач умеет понимать главное: каждый должен найти свое собственное призвание.

Труд Ильдара Абзалтдинова высоко оценен на государственном уровне. В копилке его достижений: почетная грамота Министерства здравоохранения Российской Федерации; Звание «Заслуженный врач Республики Башкортостан». Его авторитет подтверждает и общественное доверие: Ильдар Жанович дважды избирался депутатом районного совета разных созывов. На его счету многочисленные благодарности от администрации и совета депутатов за весомый вклад в развитие здравоохранения. Семья Абзалтдиновых — образец крепости уз. За свою супружескую жизнь, ставшую примером любви и верности, пара была удостоена медали «За любовь и верность», которую им вручал премьер-министр Правительства Республики Башкортостан Андрей Назаров в День семьи, любви и верности в 2024 году.

Сорок лет в медицине — это не просто цифра в трудовой книжке. Это сотни тысяч благодарных взглядов, восстановленное здоровье и сохраненное достоинство пожилых людей, которым важно качественно пережевывать пищу, и уверенность молодых, которым нужна красивая улыбка.

Сегодня заслуженный врач продолжает принимать пациентов. Его день по-прежнему расписан по минутам, а руки помнят каждое движение сложного слепка. Дети крепко стоят на ногах в большом мире, сестра всегда поддержит профессиональным советом, а дома ждет понимающий взгляд супруги-врача.

Мы от всего сердца желаем Ильдару Абзалтдинову несгибаемого здоровья, бодрости духа и неиссякаемой энергии. Пусть его золотые руки не знают усталости еще многие годы, кресло в кабинете никогда не пустует без благодарных пациентов, а в большой и дружной семье Абзалтдиновых всегда царят мир, благополучие и та самая любовь, которой хватило на тридцать шесть лет брака и навсегда хватит впереди. Ваш опыт — достояние нашей земли, а ваше доброе имя золотыми буквами вписано в историю местной медицины.

Именно в этой сфере уже сорок лет безупречно трудится Ильдар Абзалтдинов — человек, чье имя для многих жителей района давно стало синонимом профессионализма, надежности и искренней заботы. Ильдар Жанович родился в 1963 году в селе Мишкино. Здесь прошли его детство и юность, окончил школу, впитав уважение к труду и людям, свойственное родной земле. Выбор пути был предопределен атмосферой дома. Родители — простые труженики среднего медицинского звена — мечтали видеть своих детей настоящими докторами. Когда пришла пора определяться Ильдару Абзалтдинову, на семейном совете долго не спорили. Его природная усидчивость, спокойствие и любовь к работе с мелкими деталями идеально ложились на профиль стоматологии. В 1981 году он стал студентом стоматологического факультета Башкирского государственного медицинского института, который успешно окончил в 1986-м. К сожалению, родители сегодня не могут разделить гордость за сына — их уже нет рядом. Но заложенные ими ценности честности и милосердия стали фундаментом всей его жизни. Старшая сестра Ильмира Жановна тоже врач, окончила лечебный факультет мединститута, работает долгие годы невропатологом в Мишкинской ЦРБ. Две ветви одной семьи сплелись в настоящую династию, где белый халат никогда не считался просто униформой, а был символом долга.

В этом году исполняется ровно 40 лет, как Ильдар Жанович работает по специальности. Он сознательно выбрал ортопедическую стоматологию — одно из самых сложных направлений, требующее ювелирной точности. За четыре десятилетия через его кабинет прошли тысячи людей. Для каждого он возвращал не просто возможность улыбаться без стеснения, но и качество жизни. Но доктор Абзалтдинов никогда не ограничивался стенами своего кабинета. Комсомольская закалка со студенческих лет переросла в активную общественную позицию. В разные годы он избирался комсоргом, профсоюзным организатором («профоргом»), отстаивая интересы коллег. Вершиной признания его управленческого таланта стала должность главного врача, которую он занимал дважды. Из общего трудового стажа десять лет Ильдар Абзалтдинов посвятил руководству медицинским учреждением, сохранив при этом главное — доверие пациентов и коллектива.

За каждым сильным мужчиной стоит мудрая женщина. У Ильдара Жановича этот тыл надежен, как нигде. С будущей супругой Альфией Ахматовной они создали семью в 1990 году. Их союз — это редкий пример полного взаимопонимания, ведь Альфия Ахматовна тоже носит высокое звание врача. По образованию она педиатр, однако последние десять лет успешно работает врачом функциональной диагностики. Общий язык, профессиональные шутки, понятные только медикам, и абсолютное понимание цены бессонных дежурств — так выглядит семья двух врачей, которые вот уже несколько десятилетий вместе спасают здоровье других.

Дети Ильдара и Альфии Абзалтдиновых росли в доме, пропитанном запахом лекарств и разговорами о пациентах. Казалось бы, судьба была предрешена. Дочь окончила школу с золотой медалью, сын также получил медаль за отличную учебу. Оба поступили в ведущие вузы республики без проблем. Однако дети выбрали свои дороги. Дочь сегодня — успешный экономист в Уфе, работает в компании «Башнефтегеофизика». Сын пошел в сферу информационных технологий: бакалавриат в столице Башкортостана, два года магистратуры в Санкт-Петербурге, а сейчас он востребованный программист. Глядя на их успехи, Ильдар говорит об одобрении без капли сожаления. Врач умеет понимать главное: каждый должен найти свое собственное призвание.

Труд Ильдара Абзалтдинова высоко оценен на государственном уровне. В копилке его достижений: почетная грамота Министерства здравоохранения Российской Федерации; Звание «Заслуженный врач Республики Башкортостан». Его авторитет подтверждает и общественное доверие: Ильдар Жанович дважды избирался депутатом районного совета разных созывов. На его счету многочисленные благодарности от администрации и совета депутатов за весомый вклад в развитие здравоохранения. Семья Абзалтдиновых — образец крепости уз. За свою супружескую жизнь, ставшую примером любви и верности, пара была удостоена медали «За любовь и верность», которую им вручал премьер-министр Правительства Республики Башкортостан Андрей Назаров в День семьи, любви и верности в 2024 году.

Сорок лет в медицине — это не просто цифра в трудовой книжке. Это сотни тысяч благодарных взглядов, восстановленное здоровье и сохраненное достоинство пожилых людей, которым важно качественно пережевывать пищу, и уверенность молодых, которым нужна красивая улыбка.

Сегодня заслуженный врач продолжает принимать пациентов. Его день по-прежнему расписан по минутам, а руки помнят каждое движение сложного слепка. Дети крепко стоят на ногах в большом мире, сестра всегда поддержит профессиональным советом, а дома ждет понимающий взгляд супруги-врача.

Мы от всего сердца желаем Ильдару Абзалтдинову несгибаемого здоровья, бодрости духа и неиссякаемой энергии. Пусть его золотые руки не знают усталости еще многие годы, кресло в кабинете никогда не пустует без благодарных пациентов, а в большой и дружной семье Абзалтдиновых всегда царят мир, благополучие и та самая любовь, которой хватило на тридцать шесть лет брака и навсегда хватит впереди. Ваш опыт — достояние нашей земли, а ваше доброе имя золотыми буквами вписано в историю местной медицины.