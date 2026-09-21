В Башкортостане снизился уровень заболеваемости наркологическими расстройствами

Также региональный сегмент Национальной системы реабилитации и ресоциализации наркопотребителей включает в себя 584 койки круглосуточного пребывания в 22 медицинских госучреждениях.

Отметим, что в Башкортостане уровень заболеваемости наркологическими расстройствами ниже показателей по стране и Приволжскому федеральному округу. Так, за шесть месяцев 2026 года он составил 855,8 на 100 тысяч человек. На учёте состоят 34 593 человека. Это на 4,1 процента ниже аналогичного периода 2025 года. За полугодие получили лечение в стационаре 9 253 человека.

Важно, что специалисты наркологической службы активно проводят профилактику. В частности, работают с образовательными учреждениями городов и районов по организации общественных наркологических постов, проводят консультации и диагностику несовершеннолетних. В частности, в 2025 году 199 лекций антинаркотической направленности прослушали порядка 16 тысяч ребят. В 2024–2025 учебном году медосмотры по раннему выявлению незаконного потребления наркотических и психотропных средств прошли 17 814 школьников.

Глава Башкортостана отметил, что наркологическая служба республики обладает значительным потенциалом и поручил региональному Минздраву уделить самое серьёзное внимание работе с молодёжью.

Секретарь межведомственного Совета общественной безопасности региона Валерий Олейник дополнил, что в Уфе регистрируют увеличение количества случаев вовлечения несовершеннолетних и студентов вузов в оборот наркотиков и острых отравлений психотропными веществами среди них. Он назвал определённые городские локации, которые фигурируют в соответствующих оперативных сводках.

Радий Хабиров поручил подготовить полную информацию и рассмотреть её на следующем заседании координационной комиссии, чтобы принять меры реагирования вместе с правоохранительными органами.

https://glavarb.ru/ru/news/event/v-bashkortostane-snizilsya-uroven-zabolevaemosti-narkologicheskimi-rasstroystvami-92532/