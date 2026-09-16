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Здравоохранение
16 Сентября , 06:58

В Уфе создали основу для нового лекарства от ишемической болезни сердца

Новое соединение, которое можно использовать для лечения ишемической болезни сердца, разработала команда Башкирского государственного медицинского университета и Ханчжоуского педагогического университета из Китая. Такая работа отвечает задачам национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в АНО «Управляющая компания научно-образовательного центра Республики Башкортостан».

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В отличие от традиционной терапии, новая молекула защищает главные клетки сердечной мышцы в тот критический момент, когда кровоток восстанавливается. Именно тогда возвращение кислорода наносит клеткам дополнительный удар. Новая молекула «успокаивает» поврежденные ткани и не дает запуститься программе самоуничтожения клеток. Восстановление кровоснабжения остается основным условием терапии, однако само возвращение крови к поврежденной ткани может дополнительно травмировать клетки.

Новая разработка не отменяет существующие методы, а дополняет их. Задача будущего препарата — сделать восстановление кровотока безопасным для тканей, чтобы после установки стента или растворения тромба сердечная мышца оставалась максимально живой и работоспособной. Это более глубокий уровень терапии инфаркта.

Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

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