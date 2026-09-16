В Республиканской детской клинической больнице модернизировали отделение

Заведующая отделением детской экстренной и планово-консультативной медицинской помощи Лиана Аминева рассказала о работе санитарной авиации. Для эвакуации пациентов используют два вертолёта «Ансат», в которых оборудовали медицинские модули. Кроме того, в оказании медпомощи участвуют четыре реанимобиля. Современная техника позволяет врачам проводить интенсивную терапию уже во время транспортировки.

– Перемещения бригад санавиации доступны в режиме онлайн. На мониторе диспетчера – карта ГЛОНАСС, где виден каждый автомобиль. Причём система работает и в местах, где нет мобильной связи, – пояснила Лиана Аминева. – Специалисты районных и городских больниц могут связаться с диспетчерской службой в том числе для получения консультаций. А врачи РДКБ в свою очередь обсуждают сложные случаи с коллегами из ведущих федеральных медицинских центров. При необходимости мы также выезжаем непосредственно в районы для проведения оперативных вмешательств. Решение об эвакуации пациента в Уфу принимают только в случаях, когда оказать необходимую помощь на месте невозможно, а перемещение не связано с дополнительными угрозами жизни и здоровью.

Главный врач Республиканской детской клинической больницы Людмила Семавина рассказала, что в учреждении постоянно дежурят врач-реаниматолог, хирург, травматолог, нейрохирург. При клинике действует и Центр катамнеза. Министр здравоохранения республики Айрат Рахматуллин пояснил, что речь идёт о продолжении медицинского сопровождения после выписки из роддома. Это особенно актуально для недоношенных детей, малышей с перинатальной патологией, генетическими и неврологическими заболеваниями. При этом опыт республики является уникальным – дети из группы риска находятся под наблюдением врачей до наступления совершеннолетия.

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Эндокринологическое отделение функционирует с момента открытия больницы в 1972 году. Оно единственное в регионе оказывает стационарную специализированную, в том числе высокотехнологичную медицинскую помощь детям с профильными патологиями. В этом году здесь при поддержке благотворительного фонда «Лаки» провели капитальный ремонт.

Отметим, что ежегодно в Башкортостане выявляют более 200 детей с сахарным диабетом I типа. А всего в регистре пациентов с диабетом – 1 905 детей. За 2025 год 1 353 ребёнка получили стационарное лечение. Кроме того, дети совместно с родителями проходят обучение в Школе диабета, которая действует на базе отделения.

Регион занимает лидирующие позиции по установке инсулиновых помп – более 100 единиц в год. С конца 2023 года в рамках федерального проекта «Борьба с сахарным диабетом» пациентов обеспечивают системами непрерывного мониторинга глюкозы.

– РДКБ – это наш флагман. Здесь трудятся лучшие врачи, накоплены высочайшие компетенции, – отметил Радий Хабиров по итогам посещения больницы. – Мы занимаемся укреплением материальной базы медучреждения. Открыли Центр онкологии и гематологии. А сегодня посмотрели обновлённое эндокринологическое отделение, которое привели в порядок при поддержке благотворительного фонда и депутата Государственной Думы России Натальи Орловой. Активно работает и санитарная авиация – два оборудованных вертолёта, которые могут быстро эвакуировать пациентов.

https://glavarb.ru/ru/news/event/v-respublikanskoy-detskoy-klinicheskoy-bolnice-modernizirovali-endokrinologicheskoe-otdelenie-92404/