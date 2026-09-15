Около 500 медработников планируется привлечь в села и малые города

Более 303 млн рублей получат регионы, где такая поддержка наиболее востребована. Среди них Адыгея, Башкирия, Татарстан, Хакасия, Краснодарский, Пермский и Приморский края, Астраханская, Брянская, Волгоградская, Кировская, Ленинградская, Рязанская, Саратовская, Смоленская, Ярославская области и Еврейская автономная область, а также Чукотский автономный округ. По программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер» при переезде в сельскую местность медработникам предоставляется единовременная компенсация в размере от 500 тыс. до 2 млн рублей.

«Продолжим делать все необходимое, чтобы во всех уголках страны граждане могли получать квалифицированную и качественную медицинскую помощь», — отметил Михаил Мишустин.

Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.