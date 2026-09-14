В 2027 году в Башкортостане пройдёт Международный форум «Здравница»

В Башкортостане работают восемь санаториев, учредителем которых является республика. Общий коечный фонд оздоровительных учреждений – более 3 300 мест. В 2025 году башкирские здравницы выбрали для отдыха более 49 тысяч человек, в том числе из соседних регионов, а в 2026-м – уже порядка 51 тысячи. В том числе своё здоровье здесь поправили 10,2 тысячи участников СВО и членов их семей.

– Объём выручки наших санаториев за первое полугодие 2026 года составил порядка 3,3 млрд рублей, что на шесть процентов больше аналогичного периода 2025 года, – сказала Наталья Полянская. – Свою прибыль все учреждения активно реинвестируют в реконструкцию и строительство новых корпусов, обновление лечебно-диагностического оборудования.

Вице-премьер также отметила, что санаторно-курортный комплекс региона обеспечил рост налоговых доходов в бюджеты всех уровней. В частности, налог на добавленную стоимость увеличился почти вдвое и составил порядка 90 млн рублей.

Директор санатория «Красноусольск» Рамиль Бадретдинов сообщил, что в здравнице открыли единый лечебно-диагностический комплекс площадью 2,2 тысячи кв. м., а жилые корпуса начали использовать только для проживания. В планах – к началу 2027 года увеличить номерной фонд до 607 койко-мест. Кроме того, в учреждении по поручению руководителя региона разработали план по оказанию безвозмездной помощи Красноусольскому детскому санаторию.

– Во время осмотра здания специалисты выявили, что наружные инженерные сети требуют замены. Также на территории детской здравницы отсутствуют спортивная и игровая площадки, – сказал Рамиль Бадретдинов. – Подготовили предварительную смету и закупочную документацию на конкурс. Сумма финансирования первого этапа составит более 41 млн рублей. Эти работы планируем завершить до декабря 2026 года.

Главный врач Красноусольского детского санатория Зульфира Юлдашбаева отметила, что учреждение ежегодно принимает более 5 тысяч детей с заболеваниями пищеварительной системы, кожи и опорно-двигательного аппарата. В его структуре – пять детских отделений на 310 коек и блок «Мать и дитя» на 75 мест.

– За последние два года за счёт дохода от платной деятельности закупили современное медицинское оборудование, обновили мебель в палатах и холлах, оборудовали зоны для отдыха детей и родителей после процедур, – сказала Зульфира Юлдашбаева. – Также провели работы по благоустройству территории.

Глава Башкортостана поблагодарил руководителей санаториев республики за эффективную работу и предложил активно инвестировать заработанные средства в собственное развитие.

– Каждый оздоровительное учреждение имеет свою программу модернизации, в этом вопросе отстающих у нас практически нет. Важно понимать, что у отдыхающих с каждым разом повышаются требования к питанию и условиям проживания, оказываемым услугам, – подчеркнул Радий Хабиров. – У нас также есть 10 детских санаториев, которые находятся на балансе Минздрава республики. Все они в разном состоянии. И здесь тоже нужно навести порядок. Поэтому прошу наше Минземимущество выступить в этом вопросе неким локомотивом, как в случае с «Красноусольском».

Руководитель региона также высоко оценил вклад коллективов санаториев в формирование гумконвоев. Отметим, что здравницы республики направили участникам СВО более 4 тысяч тонн питьевой воды.

https://glavarb.ru/ru/news/event/v-2027-godu-v-bashkortostane-proydyot-mezhdunarodnyy-forum-zdravnica-92301/