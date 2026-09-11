В Уфе прошла конференция по профилактике онкозаболеваний

Мероприятие объединило терапевтов, кардиологов, эндокринологов, гастроэнтерологов, неврологов, врачей общей практики, организаторов здравоохранения, а также студентов и ординаторов. В первой части конференции они обсуждали вопросы диспансерного наблюдения, работы профилактической службы и современные подходы к управлению рисками. Для студентов и молодых врачей была организована викторина «Связь поколений», где они решали клинические задачи вместе с опытными наставниками.

Во второй половине дня акцент был сделан на задачи профилактической службы, скрининг онкологических заболеваний и популяционную профилактику. Завершила конференцию секция «От школьника до академика», где школьники профильных классов представили свои исследования по профилактике болезней.

Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.