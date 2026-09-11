Пленарное заседание II Всероссийского конгресса

Конгресс проходит в Уфе 11–12 сентября и объединяет около 2 тысяч представителей системы здравоохранения – главных врачей, практикующих докторов, учёных и экспертов. Участники обсуждают современные подходы к повышению качества и безопасности медицинской помощи, внедрение цифровых технологий и развитие системы менеджмента качества в медорганизациях.

В своём выступлении Глава Башкортостана поприветствовал участников форума и отметил, что Уфа второй год подряд становится площадкой для проведения одного из крупнейших профессиональных событий в сфере здравоохранения.

Руководитель республики подчеркнул, что Башкортостан входит в число ведущих регионов страны в области медобразования, науки и клинической практики. Достижения отрасли стали результатом совместной работы врачебного сообщества, научных организаций и органов власти.

– Сегодня наши медицинские учреждения активно внедряют инновационные системы контроля качества. Мы строим новые современные объекты здравоохранения. Только за последние годы ввели большой корпус Республиканского онкодиспансера, Республиканский центр детской онкологии и гематологии, хирургический корпус кардиоцентра, – отметил Радий Хабиров. – В регионе построили 17 новых поликлиник, закупили более 15 тысяч единиц медицинского оборудования.

Также Радий Хабиров обратил внимание на развитие медицины в малых населённых пунктах в Башкортостане.

– Поскольку около 40 процентов жителей республики живут на селе, мы активно укрепляем и развиваем первичное звено. С 2021 года установили 600 новых ФАПов, а всего в регионе их более 2 тысяч – это самое большое количество в России, – сказал Радий Хабиров.

К участникам конгресса по видеосвязи обратился министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Он отметил, что Республиканская клиническая больница имени Куватова стала одним из флагманов отечественной медицины, внедрила современные стандарты управления и регулярно входит в число победителей федерального конкурса «Лидер качества здравоохранения».

Руководитель Росздравнадзора Алла Самойлова в своём видеообращении подчеркнула, что конгресс объединил ведущих специалистов страны для выработки решений, которые будут определять развитие системы качества и безопасности медицинской помощи.

Министр здравоохранения Башкортостана Айрат Рахматуллин в своём докладе представил результаты исследования эффективности системы менеджмента качества в медорганизациях республики.

Внедрение новых подходов позволяет повышать безопасность пациентов и существенно увеличивать эффективность работы медицинских учреждений. Так, экономический эффект составил до 15 млн рублей ежегодно – при этом качество медицинской помощи не снижается.

Министр также представил успешные практики медицинских организаций Башкортостана – цифровую лабораторию РКБ имени Куватова, системы управления запасами в инфекционной больнице и обеспечения безопасности донорской крови, современные технологии в стоматологии.

На пленарном заседании Глава Башкортостана вручил государственные награды республики за вклад в развитие системы качества и безопасности медицинской помощи начальнику Управления организации государственного контроля качества оказания медицинской помощи Росздравнадзора Оксане Федосеевой и генеральному директору Института технического регулирования, стандартизации и сертификации Максиму Екатеринину.

https://glavarb.ru/ru/news/event/plenarnoe-zasedanie-II-vserossiyskogo-kongressa-territoriya-kachestva-i-bezopasnosti-v-zdravoohranenii-92187/