Глава Башкортостана передал ключи от новых передвижных медицинских комплексов

– Башкортостан – регион с большой долей сельского населения. И такие современные передвижные комплексы позволят проводить выездные профилактические медицинские осмотры юных жителей республики, – сказал Радий Хабиров. – Поздравляю всех с этим событием!

Новое оборудование получили Республиканская детская клиническая больница, городская клиническая больница № 1 Стерлитамака, городская клиническая больница № 17 и детская поликлиника № 5 Уфы.

Руководитель региона осмотрел один из автомобилей на базе «Газель». Все их оснастили современными медицинскими изделиями и техникой для оказания скорой, первичной, специализированной и паллиативной медико-санитарной помощи. В числе оборудования – аппарат для измерения артериального давления с педиатрическими манжетами, стетофонендоскоп, портативный электрокардиограф, пульсоксиметр, офтальмоскоп и проектор для проверки остроты зрения, отоскоп, портативный аппарат для ультразвуковой диагностики, автоматический дефибриллятор и многое другое.

Мобильные бригады врачей смогут проводить выездные профилактические медосмотры, диспансерное наблюдение и вакцинацию школьников, детей-сирот, воспитанников детских садов и детей, проживающих в труднодоступных и отдаленных районах республики.

Кроме того, по поручению руководителя региона передвижные медицинские комплексы будут работать в военно-патриотическом парке «Патриот» и обслуживать участников профильных смен.

Глава Башкортостана осмотрел один из автомобилей и отметил современный уровень его оснащённости. Министр здравоохранения региона сообщил, что всего до 2030 года республика планирует закупить 18 таких комплексов.

https://glavarb.ru/ru/news/event/glava-bashkortostana-peredal-klyuchi-ot-novyh-peredvizhnyh-medicinskih-kompleksov-92174/