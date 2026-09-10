В Кугарчинском районе проходит марафон здоровья «Путь к долголетию»

Это масштабная профилактическая акция, которую проводят в рамках национальных проектов «Продолжительная и активная жизнь» и «Семья». Её цель – напомнить жителям о важности регулярных проверок здоровья, мотивировать их на ведение активного образа жизни и сформировать осознанное отношение к своему организму.

Организатор марафона – Клиническая больница скорой медицинской помощи Уфы совместно с Мраковской центральной районной больницей и Городской больницей Кумертау. В Кугарчинском районе эта акция проходит уже в четвёртый раз. А всего за 2026 год в республике провели восемь таких марафонов.

Кроме круглого стола для врачей, программа мероприятия включает в себя утреннюю зарядку для жителей, профилактический скрининг, акцию по борьбе с курением «Яблоко вместо сигареты», демонстрацию принципов здорового питания, интерактивную образовательную программу о секретах активного долголетия и массовую акцию «10 тысяч шагов к здоровью».

– Мы стараемся, чтобы система здравоохранения развивалась на всей территории нашей республики. Если говорить о Кугарчинском районе, то мы достаточно много внимания уделили инфраструктуре первичной медицинской помощи – это прежде всего фельдшерско-акушерские пункты. У вас осталось обновить ещё буквально три ФАПа, и мы их обязательно поменяем. Главное, чтобы были фельдшеры, которые хотят здесь работать. Поэтому мы организовали подготовку среднего медицинского персонала в профильных колледжах в Салавате и Акъяре, – сказал Глава Башкортостана в своём приветствии участникам марафона. – Мы хорошо укрепили и региональное звено. У нас очень сильные инфекционные центры, кардиологический центр, онкологический диспансер. Но сколько бы мы ни строили ФАПов, поликлиник, больниц, ни закупали современного оборудования, трудно что-то сделать, если люди сами не будут о себе заботиться.

Руководитель региона отметил, что, например, мужчины в среднем живут на 10 лет меньше женщин, поскольку несерьёзно относятся к своему здоровью. На решение этого вопроса направлен целый комплекс мер, в том числе проект «Трезвое село», в котором активно участвуют и населённые пункты Кугарчинского района.

– И всё-таки у нас в обществе, у людей появляется желание больше заботиться о себе, о своих родных и близких. И в этом плане вы, врачи и организаторы такой замечательной акции, являетесь нашими союзниками в этой работе, – сказал Радий Хабиров. – Спасибо вам за правильное, ответственное отношение к здоровью.

Глава Башкортостана также вручил государственные награды участвующим в акции медработникам.

Главный врач Уфимской больницы скорой медицинской помощи Ирина Карамова поблагодарила руководителя республики за участие в марафоне и внимание к укреплению здоровья жителей.

– Пять лет назад в 2020 году вы инициировали проект «Башкирское долголетие». Это была первая программа в Российской Федерации, которая акцентировала внимание на сохранении, укреплении здоровья людей «серебряного» возраста, на формировании основ здорового образа жизни. Это направление получило хорошее продолжение в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», цель которого – увеличение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет к 2030 году, – сказала Ирина Карамова. – Поэтому мы ездим по нашим региональным сосудистым центрам, по всем городам и сёлам, чтобы общаться с людьми, рассказывать им о первых признаках инфаркта, инсульта, о том, как можно прожить огромную жизнь без каких-либо сердечно-сосудистых катастроф. И эту работу мы будем продолжать.

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В районном Дворце культуры Глава Башкортостана Радий Хабиров также осмотрел выставку, посвященную истории района, развитию местной системы здравоохранения, поддержке участников СВО и их семей.

Здесь, в частности, представили медицинские приборы и изделия, которыми пользовались врачи района в XX веке.

Глава республики пообщался с Ринатом Ибрагимовым, который работает врачом-эндоскопистом Мраковской ЦРБ и параллельно занимается бортевым пчеловодством.

Заслуженный учитель Башкортостана Нигматулла Вагапов, преподававший татарский язык и литературу, представил оригиналы редких книг и старинных рукописей, в том числе Корана, изданного в 1862 году. Нигматулла Вагапов – один из авторов учебника «Татар теле» («Татарский язык») для девятого класса, по которому уже 20 лет обучаются школьники Башкортостана. Педагог рассказал, что в настоящее время работает над историческим романом, в котором история села Кугарчи будет связана со всемирными событиями, а также пишет для районных, республиканских и российских газет и журналов статьи, освещающие историческое, экономическое и социальное развитие Кугарчинского района.

Директор Кугарчинского историко-краеведческого музея Рустям Саитбатталов рассказал о фотопроекте «Семья героев», который призван показать стойкость, преданность и внутреннюю силу жён, матерей, детей участников специальной военной операции.

Глава региона пообщался и с серебряными волонтёрами из группы «Неравнодушные», которые занимаются плетением маскировочных сетей, сбором гуманитарной помощи для своих земляков – участников СВО.

– В эти непростые времена все мы объединились для победы. Спасибо вам, что ежедневно занимаетесь таким важным делом, – сказал Радий Хабиров.

Руководителю республики также рассказали об опыте работы дошкольных учреждений муниципалитета в рамках Года единства народов России и Года большой и дружной семьи в Башкортостане на примере детского сада «Уралочка» села Мраково. Детсад стал победителем республиканского конкурса «Лучшая дошкольная образовательная организация 2026 года с обучением на родном языке».

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В РДК Радий Хабиров осмотрел и новый спортивный зал, который отремонтировали по республиканской программе, и пообщался с юными спортсменами.

Глава администрации Кугарчинского района Марат Искужин рассказал, что во время ремонта заменили устаревшие конструктивные элементы и двери, модернизовали систему электроснабжения и освещения, закупили спортивный инвентарь и форму. Это одна из точек притяжения в районе для людей разного возраста, где проходят тренировки, соревнования и оздоровительные мероприятия.

https://glavarb.ru/ru/news/event/v-kugarchinskom-rayone-prohodit-marafon-zdorovya-put-k-dolgoletiyu-92078/