Чем опасны бахчевые у трассы и в стихийных палатках?

Покупайте арбузы только в санкционированных местах торговли: в магазинах, на рынках и специализированных ярмарках.

В санкционированной точке продажи у продавца должны быть в наличии документы, подтверждающие качество и безопасность продукции (декларация о соответствии), а также личная медицинская книжка. Торговое место должно быть оборудовано навесом, а арбузы храниться на стеллажах, а не на земле.

Категорически запрещено приобретать бахчевые:

Вдоль автомобильных дорог и на обочинах. Арбузы легко впитывают тяжелые металлы из выхлопных газов, что делает их опасными для здоровья.

В стихийных палатках и с машин в несанкционированных местах, где продукция не проходит необходимую санитарную экспертизу.

Как выбрать хороший арбуз?

При выборе арбуза обратите внимание на его внешние признаки. Спелый и качественный плод можно определить по нескольким критериям: кожура должна быть целой, без трещин, вмятин и повреждений. Цвет корки — яркий и контрастный. Твердая блестящая корка — признак спелости. На боку арбуза обязательно должно быть земляное пятно — место, которым он лежал на почве. Чем оно ярче (от желтого до оранжевого цвета), тем лучше: это значит, что арбуз созревал в естественных условиях. При постукивании спелый арбуз издает звонкий, упругий звук, а при сжатии слегка хрустит. Глухой звук может говорить о перезрелости или неправильном хранении.

Хвостик у зрелого арбуза должен быть сухим. Однако стоит помнить, что он может высохнуть и при транспортировке, так что этот признак не является основным.

Не покупайте надрезанные арбузы! Реализация бахчевых частями и с надрезами строго запрещена санитарными правилами, так как в месте разреза быстро размножаются вредные микроорганизмы, что может привести к кишечной инфекции. Никогда не просите продавца вырезать кусочек для проверки спелости.

Как распознать арбуз с нитратами?

Достоверно определить наличие нитратов можно только лабораторным методом. Однако есть признаки, которые должны вас насторожить: мякоть имеет неестественно ярко-красный цвет с фиолетовым оттенком. Волокна, идущие от сердцевины к корке, имеют не белый, а желтоватый цвет. Поверхность среза гладкая, глянцевая, тогда как у хорошего арбуза она искрится крупинками.

Помните, что самые сладкие и безопасные арбузы появляются в продаже в августе и сентябре, когда они созревают естественным путем. Покупая арбуз вне сезона, вы рискуете приобрести продукт, выращенный с использованием стимуляторов роста и повышенных доз удобрений.

Как правильно хранить и употреблять арбуз?

Перед разрезанием тщательно вымойте арбуз теплой водой с мылом, чтобы удалить с поверхности грязь и микробы. Храните нарезанный арбуз только в холодильнике и употребите его в течение суток.Если после разреза вы почувствовали кислый запах или заметили изменение цвета мякоти, такой арбуз есть нельзя — это признаки порчи.