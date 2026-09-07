Мобильные бригады в Мишкинском районе осмотрели сотни сельчан

поручению Главы Республики Башкортостан Радия Хабирова и в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» врачи приехали к тем, кому сложно добраться до районной больницы самостоятельно.

4 сентября завершился большой выезд мобильной бригады врачей по населенным пунктам Мишкинского района. Финальной точкой маршрута стала деревня Лепешкино.

За девять рабочих дней мобильная медицинская бригада объехала десять населенных пунктов согласно графику: Рефанды, Староарзаматово, Новоакбулатово, Камеево, Баймурзино, Большесухоязово, Тынбаево, Чураево, Лепешкино и Чебыково. Жители встречали медиков с большим энтузиазмом — прием шел без перерывов, люди приходили целыми семьями, чтобы проверить свое здоровье, не выезжая за пределы родного села. Особое внимание было уделено пожилым и маломобильным гражданам: специально организованный подвоз позволил получить квалифицированную помощь десяткам человек прямо у порога их домов.

Масштаб проделанной работы лучше всего отражают цифры. За этот период обследование прошли более 709 человек: флюорография (ФОГК) - 419 исследований; терапевт - 606 приемов; невролог - 290 консультаций; хирург - 146 осмотров; смотровой кабинет (акушерка) - 307 женщины обследованы; маммография - 122 обследования; центр здоровья - 388 посещений; сдача анализов - 547 пациентов; консультации нарколога - 100 бесед и профилактических приемов.

География выездов позволила охватить самые разные уголки района. В селе Камеево был зафиксирован абсолютный рекорд приема — терапевт принял 73 человека, а всего к врачам обратились более сотни сельчан. В деревне Баймурзино анализы сдали 97 пациентов, что говорит о высокой ответственности людей за свое состояние. В Чураево медики провели вакцинацию от столбняка троим жителям и впервые взяли на диспансерный учет двух пациентов после консультации нарколога. Всего за время акции была оказана неотложная помощь семи обратившимся, два пациента направлены на срочную госпитализацию, пять человек получили направления на консультацию в РКБ им. Куватова.

Важнейший итог этих дней — своевременное выявление рисков. Благодаря современному оснащению мобильных центров, куда входят антропометрия, ЭКГ, биоимпедансометрия, спирография, флюорография и маммография, специалисты смогли вовремя заметить тревожные сигналы организма. Более 30 человек направлены на дополнительное углубленное обследование или плановую госпитализацию. Это наглядное доказательство того, что главная цель акции достигнута: ранняя диагностика позволяет предотвратить тяжелые осложнения и сохранить качество жизни земляков.

Во многих пунктах выезда медикам активно помогали волонтеры — студенты Бирского медико-фармацевтического колледжа. Они сопровождали потоки пациентов, помогая людям быстрее ориентироваться и создавая доброжелательную атмосферу. Особый момент: в этот день прием прошел и участник специальной военной операции — осмотрен и обследован ветеран СВО.

Две недели пролетели, но результат впечатляет: сотни сельчан смогли проверить здоровье, не покидая родных деревень. Врачи довольны — люди были неравнодушны к своему состоянию, а значит, цель достигнута. Подобные инициативы наглядно демонстрируют эффективность государственной политики в сфере здравоохранения Башкортостана, где забота о человеке ставится главной задачей. Проект доказал свою жизнеспособность и социальную значимость, став надежным мостом между современной высокотехнологичной медициной и жителями глубинки.

Начиная с 2019 года в целях повышения доступности диагностической помощи и раннего выявления хронических неинфекционных заболеваний и их факторов риска среди жителей республики в теплое время года, с апреля по сентябрь проводится Акция «Здоровая Республика – здоровый регион».

Ее главная цель – раннее выявление и своевременное лечение социально значимых и хронических неинфекционных заболеваний. Это болезни системы кровообращения, онкологические заболевания, сахарный диабет, заболевания органов дыхания, а также различные патологии, выявляемые врачами-специалистами.

- Медики выявили 22012 патологий, о каждом третьем заболевании человек узнал впервые, - сказал глава региона Радий Хабиров. - Акция «Здоровая республика – здоровый регион» была организована, чтобы жители отдаленных сел и деревень республики смогли посетить передвижные Центры здоровья и ФАПы, стоматкабинет, диагностический комплекс РКБ им. Куватова, кардиомобиль РКЦ, обследоваться на флюорографах и маммографах. «Поезда здоровья» будут функционировать и дальше.