Что нужно знать жителям Башкирии о ковид-вакцинации

Известно, что первыми вакцину получат работники сфер общественного транспорта, социальных и коммунальных служб, образования, а также медики. Вне очереди смогут вакцинироваться граждане, которые будут соответствовать 3 критериям:

возраст старше 60 лет;

наличие хронических недугов;

работа, которая заключается в контактировании с людьми.

Чтобы получить вакцину, при себе требуется иметь такие документы:

СНИЛС;

полис ОМС;

паспорт.

Через 21 день после первого ввода вакцины, человек получает второй укол.

Тем, кто уже прошел вакцинацию, дадут справку с отметками о прививках. Кроме того, на портале "Госуслуг" и в приложении "Госуслуги СТОП Коронавирус" можно будет найти электронную версию такой справки.

Запись на вакцинацию можно осуществить через приложение "К врачу", на сайте "Доктор РБ", "Госуслуги" или по горячим линиям 122 и 1301.

Отметим, что вакцинирование является бесплатным. Но прививки не делают людям, которым не исполнилось 18 лет, у которых присутствует обострение хронических заболеваний, гиперчувствительность к компонентам препарата, есть склонность к тяжелым аллергическим реакциям, а также беременным и кормящим матерям.