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Здравоохранение
3 Февраля 2021, 17:24

Что нужно знать жителям Башкирии о ковид-вакцинации

В Башкортостан для проведения массовой вакцинации людей привезли около 38 тысяч доз вакцины "Спутник V". В ближайшие дни в регион привезут еще 14 тысяч доз в течение ближайших 5 дней. Для проведения вакцинации уже открыто 85 прививочных пунктов.

Известно, что первыми вакцину получат работники сфер общественного транспорта, социальных и коммунальных служб, образования, а также медики. Вне очереди смогут вакцинироваться граждане, которые будут соответствовать 3 критериям:
возраст старше 60 лет;
наличие хронических недугов;
работа, которая заключается в контактировании с людьми.
Чтобы получить вакцину, при себе требуется иметь такие документы:
СНИЛС;
полис ОМС;
паспорт.
Через 21 день после первого ввода вакцины, человек получает второй укол.
Тем, кто уже прошел вакцинацию, дадут справку с отметками о прививках. Кроме того, на портале "Госуслуг" и в приложении "Госуслуги СТОП Коронавирус" можно будет найти электронную версию такой справки.
Запись на вакцинацию можно осуществить через приложение "К врачу", на сайте "Доктор РБ", "Госуслуги" или по горячим линиям 122 и 1301.
Отметим, что вакцинирование является бесплатным. Но прививки не делают людям, которым не исполнилось 18 лет, у которых присутствует обострение хронических заболеваний, гиперчувствительность к компонентам препарата, есть склонность к тяжелым аллергическим реакциям, а также беременным и кормящим матерям.
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