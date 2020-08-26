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Здравоохранение
26 Августа 2020, 20:24

В Башкирии онкодиспансер получил четыре аппарата ИВЛ

4 устройства искусственной вентиляции легких были привезены в Республиканский онкодиспансер в рамках реализации нацпроекта "Здравоохранение" по направлению "Борьба с онкологическими заболеваниями".

Устройства дают возможность осуществлять мониторинг всех характеристик вентилирования легких и легочной механики в различных режимах, показывать эффективность устройства в процессе восстановления функций легких, улучшая информативность и безопасность долгой вентиляции легких. Об этом сообщает пресс-служба республиканского Минздрава. Кроме того, упомянутые модели устройств оснащены аналитической программой оценивания готовности пациента к тому, чтобы дышать сами.
Следует добавить, что всего должно быть приобретено 88 таких аппаратов для медучреждений, что занимаются лечением онкобольных пациентов в рамках реализации вышеупомянутого проекта.
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