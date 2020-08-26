В Башкирии онкодиспансер получил четыре аппарата ИВЛ

Устройства дают возможность осуществлять мониторинг всех характеристик вентилирования легких и легочной механики в различных режимах, показывать эффективность устройства в процессе восстановления функций легких, улучшая информативность и безопасность долгой вентиляции легких. Об этом сообщает пресс-служба республиканского Минздрава. Кроме того, упомянутые модели устройств оснащены аналитической программой оценивания готовности пациента к тому, чтобы дышать сами.