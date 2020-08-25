В Башкирии тяжелобольную пациентку из Янаула транспортировали с помощью нового вертолета «Ансат»

Пресс-служба Минздрава РБ сообщает, что женщина имела почечную патологию почки, которая у нее была лишь одна. Врачи из Уфы оказали ей требуемую медицинскую помощь.

Следует добавить, что вертолет не только может быстро доставить больного в нужное медучреждение. Он оснащен самым современным оборудованием, что позволяет быстро оказать медпомощь и даже провести реанимационные мероприятия в случае необходимости прямо на борту.