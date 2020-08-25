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Здравоохранение
25 Августа 2020, 21:06

В Башкирии тяжелобольную пациентку из Янаула транспортировали с помощью нового вертолета «Ансат»

В прошлую пятницу, 21 августа, на вертолете "Ансат" из Янаульской ЦРБ эвакуировали тяжелобольную пациентку. Уже через 55 минут женщина была доставлена в РКБ им.Куватова в Уфе.

Пресс-служба Минздрава РБ сообщает, что женщина имела почечную патологию почки, которая у нее была лишь одна. Врачи из Уфы оказали ей требуемую медицинскую помощь.
Следует добавить, что вертолет не только может быстро доставить больного в нужное медучреждение. Он оснащен самым современным оборудованием, что позволяет быстро оказать медпомощь и даже провести реанимационные мероприятия в случае необходимости прямо на борту.
Следует сказать, что развитие санавиации является одним из направлений реализации нацпроекта "Здравоохранение".
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