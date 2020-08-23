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Здравоохранение
23 Августа 2020, 00:17

В Башкирии пациентов теперь будут доставлять в медучреждения и на вертолетах

Глава Башкирии Радий Хабиров на своей личной странице в социальных сетях рассказал о том, что в республике начинает свою деятельность санитарная авиация.

График работы станет постоянным в течение суток. Единственная причина отмены полетов - это плохая погода. Санитарная авиация необходима для того, чтобы оказывать пациентам из различных районов быструю и своевременную медицинскую помощь.
Уже сейчас в Уфе начали работать 2 площадки - на базе перинатального центра и у БГМУ. Скоро начнет функционировать третья площадка - у ожогового центра. Вертолет с необходимыми медицинскими приспособлениями уже приобретен. Вчера из Янаула вертолет доставил пациентку в уфимское медучреждение, где в настоящее время ей оказывают необходимую медпомощь.
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