В Башкирии пациентов теперь будут доставлять в медучреждения и на вертолетах

График работы станет постоянным в течение суток. Единственная причина отмены полетов - это плохая погода. Санитарная авиация необходима для того, чтобы оказывать пациентам из различных районов быструю и своевременную медицинскую помощь.

Уже сейчас в Уфе начали работать 2 площадки - на базе перинатального центра и у БГМУ. Скоро начнет функционировать третья площадка - у ожогового центра. Вертолет с необходимыми медицинскими приспособлениями уже приобретен. Вчера из Янаула вертолет доставил пациентку в уфимское медучреждение, где в настоящее время ей оказывают необходимую медпомощь.